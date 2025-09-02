Bản đồ phía sau vị tướng hàng đầu của Nga để lộ bí mật ở Ukraine

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov phát biểu về chiến dịch xuân hè của Nga vào ngày 30/8/2025. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Bản đồ xuất hiện khi Tướng Gerasimov có bài phát biểu về chiến dịch xuân-hè của Nga, nói rằng Moscow sẽ tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến và tấn công hàng loạt vào các thành phố của Ukraine.

Trong khi Moscow công khai khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, bản đồ chỉ ra các kế hoạch có thể mở rộng đến Odesa và Kharkov, cả hai nơi này đều không được đưa vào các yêu cầu trước đó.

Nga chỉ chiếm khoảng 4% diện tích tỉnh Kharkov, trong khi tỉnh Odesa vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Việc kiểm soát được cả hai nơi này sẽ giúp Nga kiểm soát được bờ biển Đen của Ukraine, các trung tâm giao thông chính và các trung tâm công nghiệp — những mục tiêu chiến lược lâu dài của Moscow.