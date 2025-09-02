Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh
Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 800 chú chim bồ câu đã tung cánh trên Quảng trường Ba Đình, góp phần vào thành công của "ngày hội non sông".
Bản đồ xuất hiện khi Tướng Gerasimov có bài phát biểu về chiến dịch xuân-hè của Nga, nói rằng Moscow sẽ tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến và tấn công hàng loạt vào các thành phố của Ukraine.
Trong khi Moscow công khai khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, bản đồ chỉ ra các kế hoạch có thể mở rộng đến Odesa và Kharkov, cả hai nơi này đều không được đưa vào các yêu cầu trước đó.
Nga chỉ chiếm khoảng 4% diện tích tỉnh Kharkov, trong khi tỉnh Odesa vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Việc kiểm soát được cả hai nơi này sẽ giúp Nga kiểm soát được bờ biển Đen của Ukraine, các trung tâm giao thông chính và các trung tâm công nghiệp — những mục tiêu chiến lược lâu dài của Moscow.
Thông tin về hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn sống là tin xấu đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.