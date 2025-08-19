Bạn gái kém 24 tuổi của "Trương Vô Kỵ" Mã Cảnh Đào

Bạn gái hiện tại của Mã Cảnh Đào, một phụ nữ họ Ngô, năm nay 37 tuổi, đang làm việc trong ngành đầu tư tài chính tại Trung Quốc. Trong buổi livestream ngày 18/8, cô lần đầu chia sẻ về chuyện tình cảm với nam diễn viên nổi tiếng sinh năm 1962. Cô cho biết Mã Cảnh Đào là hình mẫu lý tưởng của cô từ lâu và cả hai đến với nhau nhờ “định mệnh”. “Tôi thích mọi thứ về anh ấy. Chính định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau,” cô nói.

Khi đối mặt với lời trêu chọc rằng bố cô và bạn trai có thể cùng tuổi, Ngô phản hồi thẳng thắn: “Bố tôi với anh Mã bằng tuổi, chuyện đó rất bình thường, tôi hoàn toàn không để tâm đến mấy thứ này.” Cô khẳng định cha mẹ cô không cản trở tình yêu giữa hai người dù sự chênh lệch tuổi tác khá lớn: “Không còn cách nào, vì họ thương tôi mà.”

Bạn gái hiện tại của Mã Cảnh Đào, một phụ nữ họ Ngô, năm nay 37 tuổi, đang làm việc trong ngành đầu tư tài chính tại Trung Quốc. Sina.

Trong suốt buổi phát sóng, cô nhiều lần được hỏi về khả năng kết hôn với Mã Cảnh Đào. Ngô cho biết cả hai không xem hôn nhân là điều bắt buộc. “Để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Kết hôn thực sự không quan trọng. Việc xin giấy chứng nhận kết hôn rất đơn giản, nhưng liệu có cần thiết không? Chúng tôi nghĩ là không.”

Về vấn đề tài chính, Ngô giải thích hai người giữ độc lập. Mã Cảnh Đào không chu cấp cho cô vì anh còn trách nhiệm nuôi con. “Chúng tôi tự quản lý tài chính riêng. Tôi không thiếu tiền và có thể nuôi sống bản thân. Nếu gia đình cần gì, tôi sẽ mua và anh ấy cũng có thể mua.” Cô nhấn mạnh rằng bản thân chưa từng hối hận khi chọn ở bên Mã Cảnh Đào. “Ngày chúng tôi đến với nhau, tôi đã thấy rất rõ nên sẽ không hối hận. Tôi ở bên anh ấy nhiều năm và cảm thấy khá ổn. Cuối cùng, một cuộc sống đơn giản và bình dị mới là điều thực sự ý nghĩa.”

Thông tin cặp đôi hẹn hò từng được Mã Cảnh Đào úp mở trong một buổi livestream giữa tháng 8. Khi đó, nam diễn viên nói ngắn gọn rằng mình đang có “một người bạn gái rất tốt.”

Đời thăng trầm của Mã Cảnh Đào

Mã Cảnh Đào sinh năm 1962, là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích dòng phim truyền hình lãng mạn Đài Loan, đặc biệt là các tác phẩm của Quỳnh Dao. Với lối diễn xuất giàu cảm xúc và giọng nói đầy nội lực, anh được mệnh danh là "Vua gào thét" trong các bộ phim truyền hình kinh điển như “Ngày mai trời lại sáng”, “Hoa rơi mãi còn xuân”, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, “Tiếu ngạo giang hồ”, “Đông Du Ký”, “Thái tổ bí sử”, “Phong thần bảng”...

Mã Cảnh Đào từng hai lần được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Chung – một trong những giải thưởng danh giá nhất ngành truyền hình Đài Loan. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái lãng tử và khả năng thể hiện nhân vật sâu sắc, trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn và khán giả yêu thích.

Mã Cảnh Đào và Châu Hải My trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". HK01

Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của anh lại nhiều biến động. Anh trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vợ đầu tiên không hoạt động trong ngành giải trí và cả hai có với nhau một con gái. Cuộc hôn nhân thứ hai của anh là với diễn viên Ngô Giai Ni, kém anh 21 tuổi. Hai người có hai con chung và ly hôn năm 2017. Sau ly hôn, Mã Cảnh Đào một mình nuôi hai con hiện đã bước sang tuổi 14 và 13.

Ở tuổi ngoài 60, Mã Cảnh Đào vẫn tiếp tục làm việc để mưu sinh. Anh thường xuyên livestream trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc để giao lưu với người hâm mộ và kiếm thêm thu nhập. Hình ảnh một ngôi sao một thời giờ đây xuất hiện đơn giản, gần gũi, nhận được nhiều cảm thông từ công chúng.

Việc công khai mối quan hệ với bạn gái kém 24 tuổi, người hiện giữ vị trí trong lĩnh vực tài chính, một lần nữa đưa tên tuổi của Mã Cảnh Đào trở lại với truyền thông. Dù nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện xoay quanh chênh lệch tuổi tác và lựa chọn không kết hôn của cặp đôi, nhưng cả hai đều thể hiện quan điểm sống rõ ràng và tự chủ.

Người hâm mộ từng quen với hình ảnh một Mã Cảnh Đào sôi nổi, tràn đầy năng lượng trên màn ảnh, giờ đây chứng kiến anh sống giản dị, kín tiếng và tìm kiếm hạnh phúc riêng bên người bạn đời mới. Cuộc sống hiện tại của anh không còn ánh hào quang nhưng có sự bình yên mà anh và người bạn gái cùng lựa chọn.

