Bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước từ một số sở, ban, ngành, đơn vị về Công an Hải Phòng

Theo đó, Công an Hải Phòng sẽ tiếp nhận 5 nhiệm vụ từ các sở, ban, ngành gồm: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thành đoàn Hải Phòng; Nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; Nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; nhiệm vụ Bảo đảm An ninh hàng không từ Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh CTTĐTHP.

Tại buổi bàn giao, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị, để bảo đảm những nhiệm vụ sau khi bàn giao cho Công an thành phố được liên thông, không gián đoạn và bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, các đơn vị bàn giao và tiếp nhận các nhiệm vụ phải hoạt động ngay, liên tục, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý, không để bị gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ về Công an thành phố phải bảo đảm quyền lợi, bố trí, sắp xếp công việc phù hợp cho cán bộ viên chức, nhân viên lao động hợp đồng ở lại yên tâm công tác.

Các sở, ban, ngành sau khi bàn giao nhiệm vụ sang Công an thành phố tiếp tục phân công cán bộ tích cực phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các phòng chức năng Công an thành phố trong tiếp nhận, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc bàn giao các nhiệm vụ liên quan theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Chủ tịch UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam cũng yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện, hỗ trợ Công an thành phố được trưng dụng trụ sở, địa điểm, cơ sở vật chất của đơn vị trước khi bàn giao cho Công an thành phố để tạm thời sử dụng phục vụ nhân dân đến khi Công an thành phố bố trí, trang bị đầy đủ.