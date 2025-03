Bản Hàn "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" sắp công chiếu tại Việt Nam có gì thú vị? Bản Hàn "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" sắp công chiếu tại Việt Nam có gì thú vị?

Bộ phim Đài Loan từng gây sốt cho giới trẻ châu Á: "You are the apple of my eye" (tựa Việt “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” chính thức trở lại với phiên bản Hàn sẽ lên màn ảnh rộng Việt vào tháng 3 này.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi từng gây sốt khi ra mắt công chúng vào năm 2011. Bộ phim đã góp phần tạo nên một trào lưu làm phim về đề tài "thanh xuân năm ấy" trong giới làm phim châu Á. Phim có hai diễn viên Kha Chấn Đông và Trần Nghiên Hy tham gia diễn xuất chính. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi bản gốc năm 2011. Ảnh: NSX Phim được giới chuyên môn đánh giá tích cực, xác lập nhiều kỷ lục phòng vé tại Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Đặc biệt, nam diễn viên Kha Chấn Đông còn giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã (LHP uy tín hàng đầu trong giới làm phim Đài Loan). Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cũng từng được Nhật Bản remake vào năm 2018. Năm 2025, bộ phim sẽ được tái hiện qua lăng kính điện ảnh tinh tế của xứ sở kim chi, hứa hẹn một lần nữa mang đến những rung động khó phai và tiếp tục tạo nên cơn sốt trong lòng người hâm mộ. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi phiên bản Hàn Quốc chính thức ra mắt ngày 21/3, với sự góp mặt của hai ngôi sao K-pop đình đám – Jinyoung (B1A4) và Dahyun (Twice). Diễn xuất trẻ trung, tài năng của họ hứa hẹn thổi bùng sức sống và mang đến những cảm xúc mãnh liệt cho câu chuyện. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi bản Hàn sắp ra mắt khán giả Việt. Ảnh: NSX Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi kể về câu chuyện tình yêu trong sáng tuổi học trò cùng những câu chuyện hài hước, đầy thú vị và ý nghĩa trên chặng đường trưởng thành của các nhân vật. Bộ phim sẽ đưa người xem đi từ cảm xúc tinh tế của mối tình đầu, đến hành trình phức tạp khi mối tình ấy kéo dài gần 15 năm và kết thúc. Xoay quanh hai nhân vật là Jin-woo và Sun-ah cùng với những người bạn của mình, họ đã bên nhau trải qua năm tháng thanh xuân đầy màu sắc và rực rỡ của tuổi mới lớn. Sun-ah là một cô nàng học sinh không những xinh đẹp mà còn có thành tích học tập tốt, ngoại hình trong sáng với tính cách dịu dàng, ngoan hiền. Dahyun người đóng vai Sun-ah - mối tình đầu của mọi chàng trai. Ảnh: NSX Dahyun người đóng vai Sun-ah - mối tình đầu của mọi chàng trai, đã khiến cho chi tiết này trở nên rõ ràng ngay từ cảnh đầu tiên. Cô chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng đưa đến người xem một Sun-ah chân thật và gần gũi nhất".

Nữ diễn viên cho biết: "Đây là một nhân vật với vẻ ngoài tươi tắn, trong trẻo của cô nữ sinh trung học, với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cũng không kém phần trưởng thành sẽ tạo nên sự hấp dẫn đối với nhiều người". Vai diễn Jin-woo đã được "đo ni đóng giày" cho Jinyoung, khi anh khắc họa một nhân vật đặc trưng của một chàng trai đơn phương, vụng về trong mọi việc khi lần đầu biết đến tình yêu. Jinyoung đã thể hiện rất thành công khía cạnh này, điều mà chỉ có những cậu học sinh ở độ tuổi ấy mới có thể cảm nhận và thể hiện rõ ràng. Vai diễn Jin-woo đã được "đo ni đóng giày" cho Jinyoung. Ảnh: NSX Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi nghĩ tình yêu trong sáng, đầy ngây thơ là điều chỉ có thể cảm nhận và thể hiện khi còn trẻ. Chính vì vậy, tôi đã cố gắng làm nổi bật sự nhút nhát nhưng cũng đầy tinh tế của Jinwoo một cách rõ ràng hơn". Hai con người với tính cách đối lập không chỉ tạo nên một sự kết hợp mới mẻ mà còn đem đến cho người xem một hành trình cảm xúc đặc biệt. Những khoảnh khắc ngọt ngào, vụng về của họ như tái hiện lại những kỷ niệm về mối tình đầu mà ai cũng từng trải qua, đồng thời khắc họa những nỗi niềm, day dứt của tuổi trẻ - những cảm xúc khó quên, những trải nghiệm sâu sắc mà mỗi người đều có lúc phải đối mặt. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ra mắt khán giả Việt vào ngày 21/3. Ảnh: NSX Bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi phiên bản remake Hàn, được đạo diễn Cho Young-myeong đảm nhận. Ông đã thành công trong việc tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, với các bộ phim đoạt giải như Giải Phim ngắn tại Liên hoan phim Hàn Quốc Florence lần thứ 20. Đạo diễn Cho Young-myeong chia sẻ: "Đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn tự nhiên, không hề gượng ép, mang lại cảm giác chân thực và sâu sắc về tình yêu, tình bạn và hai tính cách đối lập. Đây sẽ là điểm nhấn vô cùng thu hút của bộ phim". Ông cũng kỳ vọng rằng, bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những giây phút tuyệt vời và cảm xúc sâu lắng trong suốt hành trình trải nghiệm này. Cùng với diễn xuất của Jinyoung và Dahyun bộ phim đang khiến khán giả Việt mong đợi và kỳ vọng khi mắt vào ngày 21/3.

