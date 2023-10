Bán hết vé quá nhanh, Westlife quyết định tổ chức thêm một đêm diễn tại Việt Nam

Sau khi bán hết vé đêm diễn ngày 22/11 chỉ sau vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, mới đây, BTC concert Westlife tại Việt Nam thông báo đã trao đổi cùng đại diện nhóm nhạc Westlife và đã đạt được thỏa thuận bổ sung thêm 1 đêm diễn vào ngày 21/11 sắp tới.

Chia sẻ với Dân Việt, đại diện BTC đêm diễn của Westlife tại Việt Nam cho biết, đơn vị rất hứng khởi khi đạt được thỏa thuận này: "Đây không chỉ là thử thách mà còn là niềm hạnh phúc, khi chúng tôi thấy sự phấn khích và yêu mến từ khán giả dành cho Westlife. Toàn bộ vé đã được bán hết chỉ trong 4 giờ và chúng tôi biết rằng, chúng tôi cần phải làm gì đó. Ngay lập tức, chúng tôi đã bắt tay vào trao đổi, đàm phán cùng ban nhạc và quả thật, sự kiên trì đã mang lại thành quả.

Đêm diễn thêm vào ngày 21/11 sẽ là món quà dành tặng cho những trái tim yêu âm nhạc. Hy vọng khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức hai đêm nhạc hội xứng đáng với sự chờ đợi suốt thời gian qua".

Westlife tiếp tục mở bán vé đêm diễn thứ hai. (Ảnh: FBNV)

Giá vé và vị trí các khu vực ngồi trong đêm diễn của Westlife ngày 21/11 duy trì không thay đổi so với đêm biểu diễn ngày 22/11. BTC cũng lưu ý để đảm bảo tính hợp lệ của vé, khán giả chỉ mua vé qua kênh chính thức Ticketbox. BTC không chịu trách nhiệm về các giao dịch bên ngoài hệ thống chính.

Sự kiện Westlife tổ chức concert tại Việt Nam nhận được sự chào đón của người yêu nhạc, đặc biệt những khán giả thế hệ 8X. Poster thông báo về đêm diễn của Westlife thu hút gần 50,000 lượt tương tác chỉ trong một đêm. Trong khi đó, chủ đề "The Wild Dreams Tour – All The Hits!" nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng xu hướng với 21,3 nghìn lượt thảo luận và 85,8 nghìn lượt tương tác.

Westlife là một nhóm nhạc đến từ Ireland và được thành lập từ năm 1998. Với ngoại hình đẹp, những ca khúc Pop ballad truyền cảm, nhóm đã đạt được thành công lớn trên toàn thế giới. Nhiều ca khúc của họ quen thuộc với khán giả Việt Nam như: I Have A Dream; Seasons In The Sun; My Love, If I Let You Go; Flying Without Wings; You Raise Me Up; Soledad; I Lay My Love On You...

Như vậy, hai đêm diễn của Westlife tại Việt Nam sẽ diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) vào tối 21/11 và ngày 22/11. Giá vé concert Westlife bao gồm 6 mức: 850.000 - 1.200.000 - 1.690.000 - 2.100.000 - 3.100.000 - 4.000.000 đồng. Trong sơ đồ, BTC chia SVĐ Thống Nhất thành 8 khu với 100% là ghế ngồi.