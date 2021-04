Bạn muốn hẹn hò: Chàng nhái gái chinh phục được gái xinh

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 712 lên sóng với sự tham gia của Nguyễn Hữu Toàn (25 tuổi - Bình Dương), đang làm kỹ sư cơ khí và cô gái Phạm Như Quỳnh (24 tuổi - TP.HCM), đang là nhân viên văn phòng.



Hữu Toàn cho biết anh có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, anh cũng còn điểm yếu là ít nói, hay quên và nhát gái. Trong khi đó, Như Quỳnh là người có lập trường vững vàng, hòa đồng, vui vẻ và cũng có tính suy diễn như đàng trai.

Trong tình yêu, Hữu Toàn chia sẻ anh không thích phụ nữ có tính lừa dối, lăng nhăng. Về phía Như Quỳnh, nói về hình mẫu lý tưởng của mình, cô liền bày tỏ mong ước người đó giống như MC Quyền Linh.







Bạn muốn hẹn hò tập 712

Sau màn trò chuyện và giao lưu văn nghệ, Hữu Toàn lấy hết can đảm nắm tay bạn gái và bày tỏ nỗi lòng mình: "Tuy đây là lần đầu tiên anh và em gặp nhau nhưng anh nghĩ đó cũng là do duyên. Anh hi vọng anh và em sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn để cùng đồng hành với nhau qua những chặng đường phía trước. Anh tin rằng đi qua những ngày mưa, chúng ta mới yêu thêm những ngày nắng này".

Về phía Như Quỳnh, cô cũng cho rằng cuộc gặp gỡ tại chương trình là cơ duyên nên cũng muốn cả hai có cơ hội để cùng tìm hiểu. "Nếu về lâu dài mà tìm hiểu được thì chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân", cô chia sẻ. Cuối cùng Hữu Toàn và Như Quỳnh đồng ý nhất nút hẹn hò, báo hiệu cả hai đã chính thức trở thành một cặp.