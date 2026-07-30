Bàn tay sưng vù, đỏ rực, nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà

Tin từ Bệnh viện 19-8 cho biết, khoa Da liễu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam 52 tuổi bị viêm da tiếp xúc dị ứng sau khi sử dụng thuốc nhuộm tóc.

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng hai bàn tay sưng nề, đỏ da, ngứa rát và nổi mụn nước sau khi tự nhuộm tóc tại nhà. Theo người bệnh, các triệu chứng xuất hiện sau khi tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhuộm tóc mà không sử dụng găng tay bảo hộ.

Bàn tay bệnh nhân sưng vù sau khi tự nhuộm tóc. Ảnh BVCC

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm tóc. Người bệnh được điều trị bằng thuốc phù hợp, kết hợp chăm sóc tổn thương da và hướng dẫn tránh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng.

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Sau điều trị, tình trạng tổn thương da cải thiện rõ rệt.

Theo điều dưỡng Đào Văn Thêu, khoa Da liễu - Bệnh viện 19-8, thuốc nhuộm tóc có thể gây dị ứng. Cụ thể, một số thành phần trong thuốc nhuộm tóc có thể gây phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm.

Biểu hiện thường gặp gồm ngứa, đỏ da, sưng nề, nổi mụn nước, bong vảy ở vùng tiếp xúc như bàn tay, da đầu, trán, tai hoặc cổ.

Để phòng ngừa dị ứng khi nhuộm tóc, người dân nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thử phản ứng trên da trước khi sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, luôn đeo găng tay khi nhuộm tóc và hạn chế để thuốc tiếp xúc trực tiếp với da.

Bàn tay đỡ dị ứng sau khi được điều trị. Ảnh BVCC

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau nhuộm tóc, cần ngừng sử dụng sản phẩm và đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Viêm da tiếp xúc dị ứng do thuốc nhuộm tóc hoàn toàn có thể phòng tránh nếu sử dụng sản phẩm đúng cách và tuân thủ các biện pháp bảo hộ. Không nên chủ quan với các biểu hiện ngứa, đỏ, sưng hoặc bong da sau khi tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc.

