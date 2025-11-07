"Bạn thân của ông Putin" bất ngờ tiết lộ điều cản trở cuộc gặp Trump-Putin

Thủ tướng Hungary Viktor Orban là nguyên thủ một quốc gia NATO hiếm hoi có cảm tình với Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters

“Có nhiều vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga. Nếu những vấn đề đó được tháo gỡ, một hội nghị hòa bình tại Budapest có thể diễn ra chỉ trong vài ngày tới. Từ thời điểm đó, tùy vào thỏa thuận giữa hai bên, lệnh ngừng bắn và hòa bình có thể được thiết lập”, ông Orbán nói, theo báo Magyar Nemzet.



Hiện ông Orbán đang chuẩn bị cho chuyến công du tới Washington trong những ngày tới với mục tiêu gặp gỡ Tổng thống Trump và các cố vấn an ninh cấp cao của Nhà Trắng.

Nguồn tin ngoại giao tiết lộ, chuyến đi này nằm trong nỗ lực trung gian của Budapest nhằm khởi động lại các kênh đối thoại giữa Mỹ và Nga – một vai trò mà Thủ tướng Hungary đã nhiều lần tự nhận mình có thể đảm nhận do mối quan hệ thân thiết với cả Moscow và chính quyền Trump.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Orbán dự kiến sẽ đề xuất kế hoạch sơ bộ về hội nghị hòa bình tại Budapest, nơi Hungary mong muốn trở thành “địa điểm trung lập” cho một cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo từng có ảnh hưởng lớn nhất với cục diện an ninh châu Âu.

Tuy nhiên, cho đến nay ông Trump đã thay đổi ý định về việc gặp Putin tại Budapest và bày tỏ sự thất vọng với tốc độ chậm chạp của các cuộc đàm phán với Nga, khiến triển vọng hội nghị hòa bình mà ông Orbán kỳ vọng vẫn còn xa vời.