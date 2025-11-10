Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên công bố quyết định điều động, phân công các cán bộ lãnh đạo

Cụ thể, 4 nhân sự được điều động, phân công công tác mới lần này gồm: Ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy và ông Phạm Trọng Tài, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Điện Biên.

Theo Quyết định 18-QĐ/TU kể từ ngày 4/11 ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao Quyết định cho ông Phạm Đức Toàn, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh Vinh Duy.

Theo Quyết định 268-QĐ/TU kể từ ngày 10/11 ông Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy UBND tỉnh.

Phân công ông Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ Quyền Chánh văn phòng Tỉnh ủy đến khi kiện toàn được Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Tại Quyết định số 266-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên quyết định điều động ông Phạm Trọng Tài (Phó Giám đốc Sở Xây dựng) nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Chúc mừng 4 nhân sự được tín nhiệm, phân công, điều động nhiệm vụ mới, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định các lãnh đạo được điều động, phân công nhiệm vụ hôm nay đều đã có quá trình công tác dày dặn, được khẳng định qua nhiều vị trí và được cán bộ, đảng viên tín nhiệm.

Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng 4 cán bộ lãnh đạo được luân chuyển giữ chức vụ mới. Ảnh Vinh Duy

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên mong các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, kết quả công tác, đóng góp nhiều hơn vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị 4 cán bộ lãnh đạo nêu trên tiếp tục trau dồi phát huy kinh nghiệm vào thực hiện nhiệm vụ; quan tâm tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trong toàn tỉnh; đảm bảo cán bộ thực hiện, vận hành tốt chính quyền địa phương hai cấp thực sự hiệu năng, hiệu quả.

Đại diện cho 4 cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ, ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Ông Phạm Đức Toàn đã hứa không ngừng nỗ lực, trau dồi bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể, cơ quan đơn vị mới thực hiện nhiệm vụ.