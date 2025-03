"Băng bó, chữa lành" tàu cá công suất lớn, "cần câu cơm" của dân là nghề kiếm bộn tiền ở Nghệ An "Băng bó, chữa lành" cho "cần câu cơm" của ngư dân đang là nghề hot, kiếm bộn tiền ở một xã của Nghệ An

Nghề sửa chữa tàu cá công suất lớn ở xã Phú Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang làm không hết việc. Lý do, vì năm nay nhiều tàu lớn sau thời gian nằm bờ đã quay lại hoạt động. Để có thể hoạt động tàu cá đều phải sửa chữa, tân trang để đảm bảo an toàn.