Bảng giá Honda Lead tháng 9/2020, đồng loạt giảm

Nếu khoảng giữa tháng 8/2020, các mẫu xe ga Honda Lead có giá bán ra ổn định, thậm chí còn chênh cao nhẹ so với giá đề xuất. Tới tháng 9/2020, các phiên bản Honda Lead lại đồng loạt giảm giá.

Honda Lead đang đồng loạt giảm giá.

Điều đó có thể do tháng 7 Âm lịch vẫn chưa hết nhưng cũng có lẽ do sức mua xe ga Lead chưa bùng nổ do những tác động bởi tình hình dịch bệnh thời gian gần đây. Hiện tại nhìn chung các mẫu xe của Honda và nhiều hãng xe máy khác cũng đều đang giảm giá.

Honda Lead là dòng xe ga rất quen thuộc tại Việt Nam.

Mức giảm giá của Honda Lead dao động từ 400 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Trong đó phiên bản Honda Lead 125 đặc biệt được ghi nhận có mức giảm mạnh nhất.

Cốp đựng đồ siêu khủng.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Honda Lead mới nhất trong tháng 9/2020 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) Giá đại lý (ĐV: Triệu VNĐ) Lead 2020 phiên bản tiêu chuẩn 38,29 37,4-37,9 Lead 2020 phiên bản cao cấp 40,29 39,4-39,9 Lead 2020 phiên bản đặc biệt 41,49 40,4-40,9

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.