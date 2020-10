Bảng giá Honda Vision đầu tháng 10/2020, chênh nhẹ

Bước sang tháng 10/2020, khi thời tiết miền Bắc có những dấu hiệu rõ rệt hơn của mùa Thu, dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam cũng đã được kiểm soát tốt, thị trường xe máy có vẻ khởi sắc hơn. Các mẫu xe máy ăn khách của Honda, trong đó có Honda Vision đang tăng giá trở lại.

Honda Vision có mức chênh nhẹ khi về các đại lý.

Tất cả các phiên bản của Honda Vision hiện nay có giá bán ra thực tế đều chênh cao hơn so với giá đề xuất. Trong đó mức chênh nhẹ nhất của Honda Vision so với giá đề xuất ở mức 500 nghìn đồng. Mức chênh cao nhất của mẫu xe ga này so với giá niêm yết cũng ở mức 1,3 triệu đồng.

Thiết kế xe hiện đại, tiện ích.

Mặc dù đã tăng trở lại so với thời điểm trong tháng 9/2020, tuy nhiên với giá bán như vậy Honda Vision hiện vẫn đang ở ngưỡng hấp dẫn. Với mức chênh nhẹ nhàng, Honda Vision tiếp tục là dòng xe máy đáng lựa chọn với nhiều người hiện nay.

Mẫu xe ga ăn khách của Honda này lại có thiết kế thanh lịch, có nhiều trang bị tiện ích. Trong khi đó động cơ eSP hoạt động linh hoạt, bền bỉ, đem lại khả năng tiết kiệm xăng khá tốt. Theo công bố thì Honda Vision chỉ tiêu thụ có 1,87 lít/100 km.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Honda Vision mới nhất trong tháng 10/2020 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu VNĐ) Giá đại lý (Triệu VNĐ) Mức chênh lệch (Triệu VNĐ) Vision tiêu chuẩn 30 30,5-31 0,5-1 Vision cao cấp 30,8 31,6-32,1 0,8-1,3 Vision đặc biệt 32 32,6-33,1 0,6-1,1

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.