Bảng giá smartphone Samsung: Dòng A 2021 có giá hấp dẫn

Bảng giá smartphone Samsung những ngày cuối tháng 3 đã có thay đổi lớn, đặc biệt là sự bổ sung của những đại diện mới thuộc dòng Galaxy A series 2021 như A32, A52 và A72. Trong khi đó, những smartphone ra đời trước như Galaxy S21/21 /S21 Ultra, Galaxy Note20/Note 20 Ultra/Note 20 Ultra 5G,... đang đồng loạt được giảm giá trực tiếp hoặc qua ứng dụng Galaxy Gift.

Nhiều dòng smartphone Samsung Galaxy dòng A đã được tung ra trong tháng 3/2021.

Hiện tại, A52 và A72 đang trong giai đoạn đặt hàng trước với ưu đãi giảm ngay 500.000 đồng (đối với A52) hoặc 700.000 đồng (đối với A72) khi thanh toán qua ví điện tử VNPay. Trường hợp mua trả góp, ưu đãi sẽ là trả góp với lãi suất 0%.

Sự ra mắt của Galaxy A52 và A72 đánh dấu hành trình nhiều năm tiên phong, dẫn đầu những trào lưu công nghệ của Galaxy A. Samsung trang bị cho Galaxy A52 và A72 bộ 4 camera 64MP tiên phong với đột phá công nghệ chống rung quang học OIS để bắt khoảnh khắc rõ nét hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, hay cả khi đang di chuyển.

Khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP67 cho phép thiết bị hoạt động tốt trong môi trường có độ ẩm cao. Tính năng nâng cấp đầy đáng giá cho dòng smartphone tầm trung này giúp giới trẻ có thể tự do ghi hình và bắt trọn mọi khoảnh khắc mà vẫn luôn an tâm về độ bền bỉ của thiết bị. Do vậy, những đoạn video đặc sắc trên rừng, dưới biển với hiệu ứng nắng, gió và nước đầy táo bạo sẽ không còn là điều bất khả thi với Galaxy A52 và A72.

Galaxy A52 và A72 có khả năng kháng bụi và nước IP67.

Riêng Galaxy A52 có phiên bản hỗ trợ mạng 5G, được Samsung tinh chỉnh thêm về mặt hiệu năng phần cứng để xử lý hình ảnh tốt hơn. Màn hình của phiên bản này có tần số quét lên đến 120Hz nhằm tối đa hóa trải nghiệm giải trí, chơi game cho giới trẻ năng động. Nhờ vậy, Galaxy A52 5G được giới thiệu là mang lại tốc độ ấn tượng, nâng cấp chất lượng video khi livestream, tải file,...

Galaxy A 2021 chú trọng mang đến nội dung ấn tượng cho người dùng không chỉ bằng bộ camera trước và sau ưu việt, mà còn tận dụng sức mạnh AI để tạo ra những Emoji Thực tế ảo (AR Emoji) mang đậm nét cá nhân. Bên cạnh đó, Chụp một chạm (Single Take) đem lại những lựa chọn hình ảnh đẹp, mới lạ, giúp mỗi khung hình mang đến sản phẩm như ý và năng lượng tích cực cho cả người dùng lẫn người xem.

Ở phân khúc giá gần gũi với học sinh, sinh viên hơn, Galaxy A32 cũng đang được giảm giá 610.000 đồng cho tới 23h ngày 31/3. Đây là sản phẩm vừa được Samsung giới thiệu trong tháng 3/2021 với màn hình tràn viền vô cực 6,4-inches Super AMOLED Full HD với tần số quét 90Hz và độ sáng lên đến 800nit.

Samsung Galaxy A32 có giá dễ tiếp cận với học sinh, sinh viên.

Vỏ ngoài của Galaxy A32 được thiết kế bo góc với độ dày 8,4mm. Cụm camera mang thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy A với các tông màu đen, trắng, xanh và tím, có thông số độ phân giải camera chính là 64MP. Ở mặt trước, camera selfie 20MP được tích hợp chế độ xóa phông và làm đẹp thông minh.

Khi kết hợp với các camera sau khác, người dùng có thể tạo ra những nội dung hình ảnh, video kỷ niệm nhờ ống kính góc siêu rộng 123 độ đạt độ phân giải 8MP và ống kính đo chiều sâu 5MP. Đặc biệt, camera macro 5MP với cơ chế lấy nét tự động khi chụp cận cảnh từ khoảng cách 3 - 5 cm, những chi tiết nhỏ bé, dễ dàng bị bỏ qua giờ đây cũng được ghi lại.