Bàng hoàng phát hiện thi thể của hai vợ chồng trong rẫy cà phê tại Đắk Nông

Tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, xác nhận việc hai vợ chồng tử vong trong rẫy cà phê tại xã Thuận An.

Người dân đi làm rẫy bàng hoàng phát hiện thi thể của hai vợ chồng trong rẫy cà phê tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, anh Y.Q. (38 tuổi, trú tại bon Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cùng vợ là chị H.T. (35 tuổi) vào rẫy cà phê của gia đình để làm việc.

Sau đó, người dân đi làm rẫy bàng hoàng phát hiện thi thể của cả hai vợ chồng anh Q. nằm dưới đất, với nhiều phần cơ thể bị cháy nghi do điện giật và đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, một chiếc thang bằng sắt nằm bên cạnh thi thể của hai vợ chồng.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Q. vào rẫy để gỡ camera giám sát gắn trên trụ làm bằng sắt cao khoảng 10m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một lãnh đạo Điện lực Đắk Mil (Công ty Điện lực Đắk Nông) xác nhận đây là vụ tai nạn điện trong nhân dân.

Theo Điện lực Đắk Mil, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16h36’ cùng ngày, tại khoảng cột 237-238 (ĐD476ĐMI) thuộc thôn Thuận Nam.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc lắp đặt camera trong rẫy không đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện 22kV, dẫn đến sự cố đáng tiếc. Trước tình hình này, Công ty Điện lực Đắk Nông một lần nữa khuyến cáo người dân tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn khi làm việc gần lưới điện.

Cụ thể, đối với đường dây trung thế 22kV, khoảng cách an toàn tối thiểu là 1,5m trong mọi trường hợp, bao gồm khi tham gia giao thông, lắp đặt thiết bị, xây dựng công trình nhà ở hoặc các hạng mục khác.

Việc đảm bảo khoảng cách này giúp hạn chế nguy cơ tai nạn điện, bảo vệ tính mạng con người cũng như tài sản của người dân.