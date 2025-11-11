Bảng xếp hạng sau vòng 11 V.League 2025/2026.

Làm khách trên sân Thống Nhất của CLB Công an TP.HCM, Ninh Bình FC tạo nên một bầu không khí đầy màu sắc lễ hội cả ở trên sân cũng như khán đài. Ngay ở phút thứ 5, Lê Hải Đức đã làm rung lưới đội chủ nhà để đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước, nhưng CLB Công an TP.HCM cũng mau chóng có lời đáp trả bằng bàn gỡ của Việt Hoàng.

Tiếp đà hưng phấn, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Nguyễn Đức Phú và Lee Williams để dẫn lại Ninh Bình FC với tỷ số 3-1. Cách biệt này khiến cho các CĐV của CLB Công an TP.HCM bắt đầu ăn mừng vì cho rằng3 điểm đã nắm chắc trong tay.

Thế nhưng, ngay trước giờ nghỉ, cú đánh đầu đẹp mắt của Hoàng Đức đã giúp Ninh Bình FC rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, mở ra màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội khách. Sang hiệp 2, Gustavo Henrique ghi bàn thắng san bằng tỷ số 3-3 cho Ninh Bình FC sau khi VAR vào cuộc hỗ trợ.

Thế trận trên sân diễn ra tương đối cân bằng trong phần lớn thời gian của hiệp 2, và đội trưởng Tiến Linh đã có 2 cơ hội rất tốt để ghi bàn khôi phục lợi thế dẫn bàn cho CLB Công an TP.HCM, nhưng đương kim Quả bóng vàng Việt Nam đều dứt điểm không thành công.

Tiến Linh chắc chắn sẽ phải rất tiếc nuối với 2 tình huống này, bởi vào những phút cuối trận, Ninh Bình FC đã có bàn thắng thứ 4 sau khi hậu vệ Quang Hùng của CLB Công an TP.HCM vô tình đưa bóng vào lưới từ pha căng ngang rất khó chịu của Geovane Magno, ấn định màn lội ngược dòng ấn tượng bậc nhất kể từ đầu mùa giải.

Chiến thắng này giúp cho Ninh Bình FC tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 27 điểm và yên tâm bước vào kỳ nghỉ dài với chuỗi trận bất bại kỷ lục. Trong khi đó, tuy phải nhận thất bại nhưng CLB Công an TP.HCM vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu.

Ở một số trận đấu khác, vòng 11 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) cũng chứng kiến nhiều cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trên sân PVF, trận hòa 2-2 giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel diễn ra vô cùng kịch tính.

PVF-CAND sớm mở tỷ số nhờ cú sút xa của Amarildo, cựu tiền đạo Thể Công Viettel, nhưng sau đó Thể Công Viettel lại ghi liền 2 bàn trong hiệp 2. Đúng vào thời điểm tưởng như PVF-CAND sẽ phải nhận thất bại trên sân nhà thì lão tướng Hoàng Vũ Samson tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành đầy kinh nghiệm, mang lại 1 điểm cho PVF-CAND.

Còn tại Pleiku Arena, HAGL cũng bị Đông Á Thanh Hóa dẫn trước trong 90 phút thi đấu chính thức và 9 phút bù giờ, nhưng đúng ở phút 90+10, tuyển thủ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt đã trở thành người hùng của đội chủ nhà với bàn gỡ 1-1 để giúp HAGL nối dài thành tích bất bại trước Đông Á Thanh Hóa lên con số 11 trận.

Ở 2 trận đấu muộn nhất của vòng 11 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026), CLB CAHN được làm chủ nhà tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đội bóng của HLV Alexandre Polking đã không bỏ qua cơ hội này để áp sát Ninh Bình FC trên bảng tổng sắp. Ngay trong hiệp 1, tuyển thủ U22 Việt Nam Minh Phúc đã cụ thể hoá lợi thế cho đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số, và 2 bàn thắng trong hiệp 2 của Rogerio Alves và Quang Hải đã khép lại một trận đấu tưng bừng của CLB CAHN.

Với 3 điểm giành được ở trận này, CLB CAHN tiếp tục bám sát Ninh Bình FC trên bảng xếp hạng với 4 điểm ít hơn nhưng lại đá ít hơn 2 trận so với đội bóng cố đô. Nếu CLB CAHN giành được trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đấu bù vòng 4 và vòng 10 thì Quang Hải và đồng đội hoàn toàn có thể nghĩ tới việc soán lấy vị trí số một đang thuộc về Ninh Bình FC.

Trong khi đó, tại một trận cầu tâm điểm khác của vòng 11 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) giữa Thép xanh Nam Định và Hà Nội FC, người hâm mộ thành Nam đã được theo dõi một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn và giàu cảm xúc. Thép xanh Nam Định là đội sớm vươn lên dẫn trước nhưng Hà Nội FC cũng nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng bàn gỡ 1-1.

Trong những phút còn lại cả 2 đội đều nỗ lực tấn công về phía khung thành của nhau nhưng không bên nào ghi được thêm bàn thắng, và mỗi đội buộc phải hài lòng với 1 điểm có được.

Sau vòng này, LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho các ĐTQG làm nhiệm vụ, và quãng thời gian sắp tới sẽ được các đội bóng tận dụng triệt để nhằm mục tiêu có được diện mạo tươi mới và sắc sảo hơn khi hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trở lại vào đầu năm 2026.

