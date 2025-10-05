Bánh trung thu nhân... dế ở Trung Quốc gây tranh luận

Loại bánh này được sản xuất bởi một trung tâm nuôi trồng ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Người dân tỉnh Sơn Đông vốn nổi tiếng với thói quen ăn côn trùng, đặc biệt là các món chiên. Đầu năm nay, một người đàn ông ở Yên Đài (Sơn Đông) đã gây sốt mạng xã hội khi làm bánh bao hấp nhân ve sầu chiên giòn.



Cơ sở này sấy khô dế rồi nghiền thành bột, sau đó trộn cùng các loại nhân bánh trung thu truyền thống như mè và nhân hạt óc chó.

“Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của côn trùng, cả về hình thức lẫn hương vị, trong sản phẩm bánh trung thu của chúng tôi,” bà Gao Yonghong, quản lý tại trung tâm nuôi dế, nói.

“Ngược lại, bánh còn dẻo hơn và bổ dưỡng hơn”, bà cho biết thêm.

Một cư dân mạng từng nếm thử loại bánh này nhận xét: “Chỉ hơi mặn một chút. Nếu không nghĩ đến chuyện trong đó có dế thì cũng ổn".

Theo các nhà sản xuất, bánh trung thu nhân dế có độ dẻo hơn và bổ dưỡng hơn so với loại truyền thống. Ảnh: Handout

Tết Trung thu là ngày lễ lớn ở Trung Quốc và nhiều quốc gia ở châu Á, năm nay rơi vào ngày 6/10.

Vào dịp này, mọi người thường đoàn tụ cùng gia đình, ngắm trăng và chia sẻ bánh trung thu.

Nhân bánh truyền thống chủ yếu được làm từ các loại hạt, đậu đỏ ngọt hoặc hạt sen trộn trứng muối, hương vị nhìn chung thiên về ngọt.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, những loại bánh trung thu sáng tạo đã gây sốt trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Ở tỉnh Sơn Tây (miền bắc), một nhà máy thực phẩm đã thêm đặc sản địa phương – giấm – vào nhân bánh. Trong khi đó, tại tỉnh Thiểm Tây lân cận, người dân lại trộn nhân bánh với dầu ớt cay, một nguyên liệu đặc trưng của vùng.

Một số cửa hàng ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc, còn đưa cả thịt thỏ hoặc thịt khô xé sợi – những món ăn vặt phổ biến tại địa phương – vào sản xuất bánh trung thu.

Có người bình luận: “Nhìn mấy loại bánh chắp vá này xem. Chúng không nên được gọi là bánh trung thu nữa. Thật là điên rồ!”.

