Bảo an Tiết kiệm – lá chắn tài chính cho người dân vùng tam nông

Tuy nhiên, những rủi ro tiềm ẩn như: biến cố sức khỏe hay rủi ro về tài khoản tiết kiệm vẫn là những nguy cơ có thể làm xáo trộn cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Để giải quyết vấn đề này, Bảo an Tiết kiệm – sản phẩm bảo hiểm do Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) phối hợp cùng Agribank triển khai – ra đời như một giải pháp tài chính toàn diện, đặc biệt phù hợp với người dân ở khu vực nông thôn, nơi mà nguồn tài chính cá nhân còn nhiều hạn chế.

Người dân vùng Tam nông và những rủi ro tài chính tiềm ẩn

Người dân vùng Tam nông (nông thôn, nông dân, nông nghiệp) thường có thói quen tích lũy tài sản bằng cách gửi tiền vào ngân hàng. Tại vùng nông thôn, chi phí y tế vẫn là một gánh nặng lớn khi thu nhập chủ yếu dựa vào mùa vụ hoặc những công việc không ổn định. Một cơn bạo bệnh có thể khiến cả gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ về kinh tế. Bên cạnh đó, việc thiếu hiểu biết về công nghệ tài chính có thể khiến người dân lo lắng vì những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Chính vì vậy, việc kết hợp giữa tiết kiệm và bảo hiểm trở thành một giải pháp tài chính cần thiết, giúp người dân bảo vệ không chỉ số tiền gửi mà còn cả sức khỏe của mình, nhân đôi sự an toàn với khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng uy tín.

Bảo an Tiết kiệm – Giải pháp tài chính an toàn, linh hoạt

Ra đời trong bối cảnh này, Bảo an Tiết kiệm mang đến một hình thức bảo vệ kép dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank. Với mức phí chỉ từ 75.000 VNĐ, khách hàng có thể nhận được quyền lợi bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng, bao gồm bảo vệ trước những giao dịch trái phép (hạn mức bồi thường lên đến 200 triệu đồng/năm), hỗ trợ tài chính khi về các khoản chi phí y tế khi gặp rủi ro về sức khỏe.

Bên cạnh những quyền lợi cốt lõi, Bảo an Tiết kiệm còn mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt với 6 gói bảo hiểm khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu tài chính và mức độ bảo vệ mong muốn. Mỗi gói bảo hiểm có mức phí hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người có số tiền gửi nhỏ đến những khách hàng muốn tối ưu hóa mức bảo vệ tài chính cá nhân.

Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với người dân vùng nông thôn, nơi mà tiền gửi tiết kiệm không chỉ là khoản tích lũy đơn thuần mà còn là nguồn vốn dự phòng quan trọng cho tương lai. Việc bổ sung thêm lớp bảo vệ tài chính giúp họ giảm bớt lo lắng trước những biến cố bất ngờ, đảm bảo kế hoạch tài chính không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, thủ tục tham gia đơn giản, nhanh chóng cũng là một lợi thế lớn của Bảo an Tiết kiệm. Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp tại các quầy giao dịch của Agribank trên toàn quốc mà không cần phải qua quá nhiều bước trung gian phức tạp. Với một khoản phí nhỏ, người dân có thể yên tâm hơn khi gửi tiền, vừa tích lũy cho tương lai, vừa có một lớp bảo vệ vững chắc cho chính mình và gia đình.

Ý nghĩa của Bảo an Tiết kiệm đối với người dân nông thôn

Sự ra đời của Bảo an Tiết kiệm không chỉ mang đến lợi ích tài chính mà còn góp phần thay đổi tư duy của người dân về quản lý tài chính cá nhân. Nếu như trước đây, nhiều người chỉ dừng lại ở việc gửi tiết kiệm, thì giờ đây họ có thể tiếp cận với một giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn thúc đẩy tư duy tài chính bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế tại các khu vực nông thôn.

Về mặt xã hội, việc mở rộng các sản phẩm tài chính như Bảo an Tiết kiệm cũng góp phần tăng cường sự an toàn trong hệ thống ngân hàng, giúp hạn chế những trường hợp mất tiền do lừa đảo, rút tiền trái phép. Hơn nữa, khi người dân được tiếp cận với những sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính gia đình.