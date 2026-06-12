Báo chí Mexico nói gì sau chiến thắng 2-0 trước Nam Phi?

Niềm vui cuồng nhiệt của CĐV Mexico

Không khí cuồng nhiệt bao trùm Mexico City sau tiếng còi mãn cuộc. Hơn 80.000 khán giả tại sân Azteca đã được chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trong trận khai mạc World Cup, điều mà nhiều thế hệ người hâm mộ El Tri chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Theo Reuters, chiến thắng trước Nam Phi giúp Mexico lần đầu tiên phá bỏ “lời nguyền trận mở màn”, khi trước đó họ chưa từng thắng ở ngày khai mạc World Cup qua bảy lần tham dự.

Truyền thông Mexico đồng loạt dành những lời ca ngợi cho Julián Quiñones và Raúl Jiménez – hai cầu thủ ghi bàn mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Đặc biệt, Quiñones được xem là biểu tượng của một thế hệ Mexico mới khi từ một cầu thủ sinh ra tại Colombia, anh trở thành người ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 trong màu áo El Tri.

Tuy nhiên, niềm vui không đồng nghĩa với sự thỏa mãn tuyệt đối.

Thận trọng ăn mừng

Các chuyên gia của nhiều kênh thể thao lớn như Mediotiempo, Claro Sports hay ESPN Mexico cho rằng Mexico đáng ra có thể tạo ra một chiến thắng đậm hơn. Sau khi Nam Phi phải thi đấu thiếu người từ đầu hiệp hai và kết thúc trận đấu chỉ với 9 cầu thủ, El Tri vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt.

Chiến thắng trước Nam Phi giúp những ai yêu bóng đá Mexico như sống trong lễ hội. Ảnh: AP.

Báo giới Mexico nhìn nhận đội bóng của HLV Javier Aguirre đã hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm, nhưng chưa tạo ra cảm giác của một ứng viên đủ sức tạo nên kỳ tích trên sân nhà. Nhiều bài bình luận sử dụng cụm từ “thắng nhưng chưa thuyết phục”, cho rằng khả năng tận dụng cơ hội và sự sắc bén trong tấn công vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, một chủ đề khác được báo chí Mexico đặc biệt quan tâm là ba chiếc thẻ đỏ xuất hiện trong trận đấu. Đây là trận khai mạc World Cup đầu tiên trong lịch sử chứng kiến tới ba cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Hai cầu thủ Nam Phi lần lượt rời sân trước khi trung vệ César Montes của Mexico nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ.

Những chiếc thẻ đỏ

Tờ The Guardian mô tả chiến thắng trước Nam Phi như một “liều thuốc tinh thần” đối với người dân Mexico trong bối cảnh thủ đô Mexico City đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội và các cuộc biểu tình kéo dài. Theo tờ báo Anh, sân Azteca đã trở thành nơi gắn kết cả quốc gia trong một đêm hội bóng đá thực sự, khi hàng vạn cổ động viên cùng hát vang bài hát truyền thống “Cielito Lindo” sau chiến thắng của đội nhà.

Nhìn chung, truyền thông Mexico thống nhất ở một quan điểm: chiến thắng 2-0 trước Nam Phi là khởi đầu lý tưởng cho World Cup 2026, giúp giải tỏa áp lực khổng lồ dành cho đội chủ nhà. Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên tiến sâu tại một kỳ World Cup trên sân nhà kể từ năm 1986, El Tri sẽ phải thể hiện nhiều hơn những gì đã làm được trong trận khai mạc.

Sau đêm hội Azteca, người Mexico có quyền mơ. Nhưng báo chí nước này cũng nhắc nhở rằng hành trình World Cup mới chỉ bắt đầu.