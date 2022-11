Bao giờ miền Bắc mới có rét đậm?

Bao giờ miền Bắc có rét đậm?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm đầu tiên năm nay có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Các ngày rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023. Cao điểm rét đậm là tháng 1/2023.



Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh trong mùa đông 2022 - 2023 hoạt động ở mức tương đương với trung bình nhiều năm.

Tính toán trung bình của cơ quan khí tượng, mùa đông năm nay, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 55-65%.



"Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam chịu ảnh hưởng La Nina - hiện tượng này là ít gặp, thường chỉ có chu kỳ 2 năm. Dự báo số lượng bão sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN), tổng lượng mưa cũng nhiều hơn TBNN", ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Sắp đón không khí lạnh, miền Bắc mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 23/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa dông, vùng đồng bằng, ven biển có mưa to. Mưa dông dự báo kéo dài 2-3 ngày. Không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc từ đêm 23 đến ngày 25/11.

Thời gian mưa nhiều nhất là ngày 24/11, trong đó khu vực vùng núi, trung du có mưa rào rải rác, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23/11 phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Dự báo trong các ngày 23-25/11, nền nhiệt thấp nhất các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ 16-18 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ những ngày này, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo trước khi đón không khí lạnh, ngày mai (22/11), các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Ngày 23/11, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, khu vực từ Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực Nam Bộ từ chiều tối và đêm nay (21/11) đến ngày 23/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong thời gian này từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to kéo dài đến hết ngày 22/11 với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm 22/11 mưa giảm.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to từ nay đến 22/11 với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.