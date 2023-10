Bao giờ mới di dời ký túc xá xuống cấp, án ngữ trước Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM?

Khu ký túc xá nằm chắn phía trước Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, đã từng bị cháy năm 2019. Ảnh: P.L

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tháng 9/2022, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng đã gửi báo cáo kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình thuộc loại nhà nguy hiểm cấp C, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.



Tuy nhiên, qua rà soát của Sở Xây dựng, công trình trên thuộc loại nhà nguy hiểm cấp B - "công trình đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường". Do kết luận kiểm định không đề xuất phải di dời, phá dỡ khẩn cấp hoặc ngừng sử dụng toàn bộ công trình nên Sở Xây dựng đã đề nghị trường nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo các nội dung kiến nghị của đơn vị kiểm định.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu xử lý, khắc phục các khiếm khuyết về kết cấu. Trong quá trình thi công sửa chữa cần có biện pháp chống đỡ hệ kết cấu hiện trạng nhằm bảo đảm sự ổn định trong quá trình thi công. Khảo sát, theo dõi liên tục trong thời gian đập phá, tháo dỡ giàn giáo, phải có biện pháp che chắn an toàn công trình khi thi công...

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 11/10/2023, công trình vẫn chưa được sửa chữa theo các đề xuất của kết quả kiểm định. Công trình còn xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt tường, cột, dầm cầu thang khu vực sân thượng, nhiều vị trí thấm dột, tấm ô văng… Đặc biệt, một số kết cấu cột mặt ngoài (tiếp giáp Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình) bị bong tróc, lộ cốt thép có khả năng rơi vữa bê tông.

Sở đã đề nghị trường khẩn trương sửa chữa hư hỏng trong thời gian tiến hành các thủ tục di dời tới khu đại học tập trung tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Đồng thời, trường phải liên hệ đơn vị kiểm định để rà soát hiện trạng công trình, cập nhật đánh giá hoàn thành trước ngày 30/11.2023.

Tuỳ kết quả đánh giá kiểm định, nếu kết luận công trình "có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận", khu ký túc xá sẽ bị phá dỡ. Còn nếu kết luận công trình chưa thuộc trường hợp trên, Sở sẽ đề nghị trường sửa chữa, gia cố.

Trước đó, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM, UBND quận 5 báo cáo khẩn cấp tình hình xuống cấp trầm trọng của tòa nhà ký túc xá Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Toà nhà này nằm sát vách bệnh viện, được xây dựng vào thập niên 1960 đang xuống cấp rất trầm trọng. Nhiều bức tường, cột và ô văng tòa nhà đang bị ngấm nước, bong tróc, thậm chí từng mảng bê tông bong rơi xuống mái nhà phòng mổ và khu hành chính bệnh viện.

Ngoài ra, tòa nhà cũng không còn đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường... không đảm bảo an toàn tính mạng nhân viên, người lao động, thân nhân bệnh nhân tại bệnh viện.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Y tế và UBND quận 5 xem xét có ý kiến với Ban giám hiệu Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng tìm giải pháp khắc phục kịp thời trước mắt và lâu dài về tình hình xuống cấp của tòa nhà.

Theo báo cáo khẩn của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, đã có ít nhất 5 vụ việc gây mất an toàn từ ký túc xá này.

Khu ký túc xá này đã xuống cấp trầm trọng mà vẫn chưa có quyết định di dời. Ảnh: P.L

Năm 2007, tấm đan bê tông từ lầu 5 ký túc xá rơi xuống làm chết một người lái xe ôm đậu phía trước đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5.

Năm 2015, đoạn ống nước bằng sắt rơi từ lầu 8 ký túc xá xuyên qua mái tôn phòng mổ bệnh viện.

Năm 2017, nước thải từ bô rác chảy sang bệnh viện làm nhiễm khuẩn khu vực cấp cứu, hành lang chuyển bệnh vào phòng mổ.

Năm 2019 xảy ra hai vụ cháy tại lầu 4 và lầu 8 của tòa nhà ký túc xá, khiến bệnh viện phải di tản hơn 500 bệnh nhân mới phẫu thuật và đang chờ điều trị.

Năm 2019, Sở Y tế TP.HCM từng kiến nghị UBND TP.HCM và các sở ngành tháo dỡ tòa nhà ký túc xá Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng để bảo đảm an toàn và mở rộng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trong thời gian chờ xây dựng bệnh viện mới.