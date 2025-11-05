Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 05/11/2025 14:10 GMT+7

Bão Kalmaegi tàn phá kinh hoàng, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines

PV (Theo CNN) Thứ tư, ngày 05/11/2025 14:10 GMT+7
Khi số người chết do bão Kalmaegi ở Philippines tăng lên 66, người dân ở tỉnh Cebu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đang phải đối mặt với sự tàn phá mà cơn bão để lại: nhà cửa bị san phẳng, đường phố ngập trong mảnh vỡ và cuộc sống bị đảo lộn.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị bùn và đống đổ nát chôn vùi. 

Tại thành phố Talisay, những người sống sót đang lục lọi đống đổ nát, hy vọng cứu vãn được chút gì còn sót lại. Trong số đó có Eilene Oken, 38 tuổi, người đã đi bộ qua nơi từng là khu phố của mình và thấy ngôi nhà của mình đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Chúng tôi đã làm việc và tiết kiệm nhiều năm trời để có được điều này, rồi trong chớp mắt, tất cả đã tan thành mây khói", bà nói, giọng nghẹn ngào. May mắn thay, cả gia đình 3 người của bà Oken đều bình an.

Cảnh tượng tàn phá hiện ra ở Cebu, một trung tâm du lịch lớn, khi nước lũ rút đi, để lộ những ngôi nhà bị phá hủy, những chiếc xe bị lật và đống đổ nát nằm rải rác.

Trong số 66 người thiệt mạng có sáu quân nhân, trực thăng của họ bị rơi ở Agusan del Sur trên đảo Mindanao trong một nhiệm vụ nhân đạo. Cơ quan quản lý thảm họa cho biết có 26 người mất tích và 10 người bị thương.

Sự tàn phá của cơn bão Kalmaegi xảy ra chỉ hơn một tháng sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ở phía bắc Cebu, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời.

Kalmaegi, cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines, đã mạnh lên một chút khi đi qua Biển Đông trên đường tới Việt Nam, nơi các công tác chuẩn bị đang được tiến hành trước khi cơn bão dự kiến ​​đổ bộ vào đất liền vào thứ sáu.

Cơ quan dự báo thời tiết PAGASA cho biết trong bản tin mới nhất rằng Kalmaegi, cơn bão đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm thứ Ba, được dự báo sẽ mạnh trở lại khi đi qua Biển Đông.

Hơn 200.000 người đã phải sơ tán trên khắp khu vực Visayas, bao gồm một số vùng phía nam Luzon và phía bắc Mindanao, trước cơn bão nhấn chìm nhiều ngôi nhà, gây ra lũ lụt và mất điện trên diện rộng.

Vào tháng 9, siêu bão Ragasa đã quét qua phía bắc Luzon, buộc các trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa vì mang theo gió dữ dội và mưa như trút nước.

Một phóng viên của Reuters tại Cebu cho biết lũ lụt ở thành phố Cebu đã giảm vào cuối ngày thứ Ba nhưng nhiều nơi vẫn mất điện và dịch vụ viễn thông vẫn gián đoạn.

Hình ảnh và video từ Hội Chữ thập đỏ Philippines cho thấy lực lượng cứu hộ lội qua dòng nước lũ ngập đến đầu gối ở Thành phố Cebu, dùng thuyền để tiếp cận những người dân bị mắc kẹt. Tại thị trấn Liloan, ngoại ô phía bắc thành phố, nhiều ngôi nhà bị ngập, chỉ còn nhìn thấy mái nhà và tầng trên cùng.

Những cảnh tượng tương tự ở các khu vực khác của Thành phố Cebu, với xe cộ và đường phố chìm trong nước, đã được lan truyền trên mạng xã hội.

