Bạo lực gia đình: Mức phạt cao nhất với hành vi này của cá nhân và tổ chức theo quy định mới năm 2025

Bạn đọc hỏi:

Ông Hoàng Văn Hưng (phường Việt Hưng, TP.Hà Nội) hỏi về hình thức xử phạt đối với đối với hành vi bạo lực gia đình?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.

Theo Điều 5 của Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực được quy định như sau:

- Trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình: Đối với cá nhân: 30.000.000 đồng; Đối với tổ chức: 60.000.000 đồng

- Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Đối với cá nhân: 40.000.000 đồng; Đối với tổ chức: 80.000.000 đồng

- Trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội: Đối với cá nhân: 75.000.000 đồng; Đối với tổ chức: 150.000.000 đồng

Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định là mức phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp hai (02) lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC.

- Các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

Tổ chức kinh tế và các đơn vị phụ thuộc được thành lập theo quy định của pháp luật;

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này;

Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (trừ các cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao);

Đơn vị sự nghiệp; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức nước ngoài; và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 40 của Nghị định, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người hoặc con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; hoặc cưỡng ép nghe, xem, đọc các nội dung kích thích bạo lực sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, thiết lập quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh;

Có hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình.

Các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân; nếu hành vi vi phạm do tổ chức thực hiện, mức phạt gấp đôi.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình là 01 năm.

Thời điểm tính thời hiệu xử phạt được xác định theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).