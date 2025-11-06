Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Nhà nông
Thứ năm, ngày 06/11/2025 11:49 GMT+7

Bão số 13- bão Kalmaegi áp sát bờ biển Gia Lai, bãi biển Quy Nhơn nổi sóng, không một bóng người

+ aA -
Quy Nhơn Thứ năm, ngày 06/11/2025 11:49 GMT+7
Tin mới nhất từ Gia Lai về bão số 13-bão Kalmaegi, sáng 6/11, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), mưa bắt đầu nặng hạt, sóng biển Quy Nhơn cuộn cao. Hoàn lưu bão đã khiến gió mạnh dần lên, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ven biển, báo hiệu những giờ phút cam go đang đến gần.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Biển Quy Nhơn dậy sóng, mưa lớn trước giờ bão số 13 đổ bộ, đường phố vắng người

Từ trưa cùng ngày, hoàn lưu bão số 13 bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn dọc tuyến ven biển Quy Nhơn - Phù Cát - Hoài Nhơn. Sóng biển đập ầm ầm vào bờ, từng đợt bọt trắng tung cao, gió rít từng hồi ở hàng cây dọc đường ven biển Xuân Diệu.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền từ chiều tối 6-11, gây sóng cao từ 7–9m, kết hợp triều cường và nước biển dâng toàn tuyến ven biển, trong đó Quy Nhơn được nhận định là nơi chịu ảnh hưởng mạnh.

Biển Quy Nhơn, Gia Lai nổi sóng, ảnh chụp sáng nay (6/11). Ảnh: QN.

Trên tuyến đường biển Xuân Diệu, lượng người qua lại đã thưa dần. Nhiều cửa hàng, quán ăn ven biển đóng cửa im ỉm. Những hàng ghế nhựa, biển hiệu, bàn ăn được các chủ quán thu dọn, chằng buộc cẩn thận.

Bộ đội biên phòng tỉnh Gia lai kêu gọi không được ai ở lại trên tàu khi bão vào. Ảnh: BĐ.

Ông Nguyễn Hùng (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Mấy ngày nay trời còn nắng ráo, sáng nay bắt đầu có gió và mưa lớn. Gia đình tôi đã chèn chống cẩn thận, bịt kín cửa sổ, nhưng vẫn rất lo. Cơn bão này nghe nói mạnh hơn những năm trước nhiều”.

Gia Lai sơ tán gần 340.000 dân tránh bão

Tại khu vực chợ và các tuyến phố ven biển, người dân tranh thủ mua lương thực, nước uống, chuẩn bị cho những ngày mưa bão kéo dài. Các nhà hàng hải sản, quán ăn đã ngừng kinh doanh, chủ quán cùng nhân viên sơ tán về nơi an toàn.

Theo kế hoạch tổng sơ tán dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 93.426 hộ/339.737 khẩu (xen ghép 88.675 hộ/323.295 khẩu; tập trung 4.751 hộ/16.442 khẩu). Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 5/11 đã thực hiện sơ tán 2.337 hộ/ 7.097 khẩu (xen ghép 1.766hộ/ 5.054 khẩu; tập trung 571 hộ/ 2.043 khẩu).

Người dân ở xã đảo Cù Lao Xanh, Gia Lai khẩn trương chèn mái nhà. Ảnh: HH.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 là cơn bão có diễn biến phức tạp, dự báo sức tàn phá rất lớn khi đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Hiện tỉnh đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó.

Tuyến đường Xuân Diệu, Quy Nhơn trưa ngày 6/11 vắng người, đang có mưa lớn. Ảnh: QN.

“Địa phương đang hành động khẩn trương, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, quân đội, công an và lực lượng biên phòng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Đến trưa 6/11, mưa tại khu vực biển Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn, Gia Lai ngày càng nặng hạt, gió mạnh. Biển Quy Nhơn dậy sóng, mặt nước xám ngắt, từng con sóng lớn cuộn trào, xô vào bờ tung bọt trắng xóa.

Các tàu thuyền đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn, lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu. Các điểm tránh trú bão tập trung cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón người dân sơ tán.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, cơn bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn, Gia Lai 450km, chiều tối nay sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Nhà nông
Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, cường độ cực đại có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, cường độ cực đại có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Sở hữu trang trại nuôi con chồn hoa quả, 1.500 con lớn nhất Hải Phòng, một ông chủ thu nhập gần 5 tỷ sau một năm

Nhà nông
Sở hữu trang trại nuôi con chồn hoa quả, 1.500 con lớn nhất Hải Phòng, một ông chủ thu nhập gần 5 tỷ sau một năm

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13, 8 tỉnh thành này chịu ảnh hưởng lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13, 8 tỉnh thành này chịu ảnh hưởng lớn

Đọc thêm

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, giúp hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư, đem kho với thịt vịt thành món ngon hấp dẫn
Gia đình

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, giúp hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư, đem kho với thịt vịt thành món ngon hấp dẫn

Gia đình

Từ loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này lại được nhiều người yêu thích, có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau.

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học
Văn hóa - Giải trí

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học

Văn hóa - Giải trí

Nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của con trai Trần Đức Duy đang du học ở Canada, BTV Quang Minh chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động gửi đến con.

Ứng phó bão số 13: Các lực lượng ở Khánh Hòa dùng cáng đưa những cụ già đến nơi an toàn
Tin tức

Ứng phó bão số 13: Các lực lượng ở Khánh Hòa dùng cáng đưa những cụ già đến nơi an toàn

Tin tức

Trước tình hình bão số 13 (Kalmaegi) diễn biến phức tạp, các lực lượng ở Khánh Hòa đã đưa nhiều người dân, trong đó có những người lớn tuổi ở phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang đến nơi an toàn.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 11 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI đã tăng cấp, mạnh cấp 15, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km. Chiều tối nay, bão số 13 sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Trung ương đã quyết định một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước
Tin tức

Trung ương đã quyết định một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước

Tin tức

Sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Người phụ nữ 'mọc da rắn' vì tin thuốc bôi 'thảo dược thuần Đông y' suốt 10 năm
Xã hội

Người phụ nữ "mọc da rắn" vì tin thuốc bôi "thảo dược thuần Đông y" suốt 10 năm

Xã hội

Một người phụ nữ Trung Quốc phát hiện cơ thể mình xuất hiện những vệt đỏ tím giống da rắn do sử dụng loại thuốc bôi được quảng cáo là “thuần túy Đông y” trong hơn một thập kỷ.

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)
Bạn đọc

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)

Bạn đọc

Một trang trại nuôi gà không phép được xây dựng với quy mô rộng hàng nghìn m2 được trên đỉnh đồi ở Khu 14, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ từ tháng 6/2025 đến nay.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên làm gì để giúp dân giảm nghèo bền vững?
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên làm gì để giúp dân giảm nghèo bền vững?

Lai Châu Ngày Mới

Cùng với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xã Tân Uyên (Lai Châu) đang nỗ lực triển khai "cuộc cách mạng" giảm nghèo bền vững bằng cách tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp hàng hóa với các cây trồng chủ lực.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến
Kinh tế

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

Kinh tế

Đại biểu Trần Hoàng Ngân ủng hộ quan điểm bỏ giấy phép xây dựng, nhưng yêu cầu có biện pháp quản lý, để đánh giá tác động. Ông cho rằng khi có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư còn xây sai. Trong khi sửa chữa nhỏ, dân vừa đổ xe cát xuống đường, thanh tra xây dựng đã đến.

Bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC
Thể thao

Bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC

Thể thao

Bầu Hiển đã rất vui khi chứng kiến Hà Nội FC đánh bại PVF-CAND 4-0. Sau khi trận đấu khép lại, vị doanh nhân nổi tiếng này đã xuống sân Hàng Đẫy để chia vui cùng các cầu thủ đội nhà, đồng thời tuyên bố thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng.

PVCFC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
Kinh tế

PVCFC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Kinh tế

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại TP.HCM, với hình thức họp trực tiếp vào ngày 5/11. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phát sinh trong năm, bảo đảm công tác quản trị, điều hành được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên là nghệ sĩ duy nhất làng nghệ được cha cho học tại Hồng Kông từ bé, từng được mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương.

X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics
Doanh nghiệp

X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics

Doanh nghiệp

Với hơn 16 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH X.E Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, tiên phong trong lĩnh vực vận tải đường bộ tại Việt Nam, mang đến dịch vụ vận chuyển toàn diện, an toàn và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu di chuyển và giao thương của khách hàng trong và ngoài nước.

Hà Nội quy hoạch 'làng Olympic' đẳng cấp khu vực, quốc tế ở 6 xã phường phía Nam
Tin tức

Hà Nội quy hoạch "làng Olympic" đẳng cấp khu vực, quốc tế ở 6 xã phường phía Nam

Tin tức

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch kiến trúc (QHKT) lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic có quy mô 3.280 ha, trên địa bàn 6 xã phường ở khu vực phía Nam Thủ đô.

EU vừa có một quyết định chấn động, Ukraine như được tái sinh
Điểm nóng

EU vừa có một quyết định chấn động, Ukraine như được tái sinh

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận chuyển hướng ngân sách dân sự sang quốc phòng, Cơ quan Báo chí Hội đồng EU đưa tin trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý tin giả, Sở Văn hóa và Thể thao lên tiếng
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý tin giả, Sở Văn hóa và Thể thao lên tiếng

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi cử tri TP.HCM phản ánh về tình trạng tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã có phản hồi và đưa ra nhiều giải pháp quản lý, tuyên truyền và xử lý vi phạm.

TS Dương Đức Minh: Công trình Vượt qua Covid-19 sẽ là trục ký ức kép đặc biệt của TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

TS Dương Đức Minh: Công trình Vượt qua Covid-19 sẽ là trục ký ức kép đặc biệt của TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TS Dương Đức Minh cho rằng nếu New York kể câu chuyện “vượt qua các thế lực cực đoan” sau vụ khủng bố 11/9, Hiroshima kể câu chuyện “vượt lên thù hận”, thì TP.HCM có thể kể câu chuyện của “sự hồi sinh từ lòng nhân ái” với công trình vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị ‘cấm cửa’ tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự
Nhà đất

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị ‘cấm cửa’ tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự

Nhà đất

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đề xuất tăng mức đặt cọc, siết điều kiện tài chính và cấm tham gia đấu giá đất tới 10 năm với các trường hợp bỏ cọc, thao túng hoặc trục lợi.

An cư nơi vùng cao biên giới cực Bắc Lũng Cú
Xã hội

An cư nơi vùng cao biên giới cực Bắc Lũng Cú

Xã hội

Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn xã hội hoá, hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã được xây mới, sửa chữa giúp người dân an cư, yên tâm lao động sản xuất.

Khốn khổ con đường ở TP.HCM, học sinh mưa lội nước, nắng lội bùn đỏ đến trường
Chuyển động Sài Gòn

Khốn khổ con đường ở TP.HCM, học sinh mưa lội nước, nắng lội bùn đỏ đến trường

Chuyển động Sài Gòn

Đường Bình Chuẩn 63, phường An Phú, TP.HCM chỉ dài khoảng 2km nhưng thi công hơn 1 năm chưa xong khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, mưa thì lội nước, nắng thì lội bùn đỏ.

Xanh SM Limo - Trải nghiệm taxi điện cao cấp dành cho 6 hành khách
Chuyển động Sài Gòn

Xanh SM Limo - Trải nghiệm taxi điện cao cấp dành cho 6 hành khách

Chuyển động Sài Gòn

Dịch vụ taxi điện Xanh SM Limo vừa ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến lựa chọn di chuyển cao cấp cho nhóm khách 6 người, gia đình, hoặc hành khách có nhiều hành lý. Với khoang xe rộng, không gian yên tĩnh, không mùi xăng dầu và đội ngũ Bác Tài Xanh chỉn chu, thân thiện, Xanh SM Limo hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới cho trải nghiệm taxi điện tại Việt Nam.

Thủ tục chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ sau ly hôn mới nhất năm 2025
Bạn đọc

Thủ tục chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ sau ly hôn mới nhất năm 2025

Bạn đọc

Luật sư tư vấn quy định, thủ tục chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ sau ly hôn, nếu nơi thường trú của con khác với nơi thường trú của người mẹ (người trực tiếp nuôi dưỡng con).

Gia Lai chạy đua với bão số 13: 'Chỉ mong bão yếu đi, người dân được bình an'
Xã hội

Gia Lai chạy đua với bão số 13: "Chỉ mong bão yếu đi, người dân được bình an"

Xã hội

Trước thông tin bão Kalmaegi (bão số 13) được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực ven biển tỉnh Gia Lai, người dân đang tất bật chằng chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Từng con đường, từng ngôi nhà ven biển đều nhuốm màu khẩn trương trước giờ bão đổ bộ.

Đế quốc châu Âu hùng mạnh nào lụi bại vì bị vàng... 'đầu độc”?
Đông Tây - Kim Cổ

Đế quốc châu Âu hùng mạnh nào lụi bại vì bị vàng... "đầu độc”?

Đông Tây - Kim Cổ

Đế quốc Tây Ban Nha là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất lịch sử thế giới, để lại di sản đến ngày nay khi phần lớn các nước Nam Mỹ vẫn dùng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức. Vào thời kỳ xâm chiếm thuộc địa, Tây Ban Nha vơ vét núi vàng bạc khổng lồ nhưng không ngờ đây lại là “chén thuốc độc” khiến cả một đế chế kiệt quệ.

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 2 giải thưởng lớn tại Vietnam Golf Excellence Awards 2025
Doanh nghiệp

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 2 giải thưởng lớn tại Vietnam Golf Excellence Awards 2025

Doanh nghiệp

Hệ thống giải thưởng Vietnam Golf Excellence Awards 2025 đã tôn vinh Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG với 2 giải thưởng lớn “Thành tựu trọn đời” và “Tầm nhìn Golf Việt Nam”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp quan trọng, bền bỉ và mang tính định hình của Bà Nguyễn Thị Nga đối với sự phát triển của ngành gôn Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua.

Căn bệnh khiến cơ thể nam giới “đóng băng” không thể dậy thì
Y tế

Căn bệnh khiến cơ thể nam giới “đóng băng” không thể dậy thì

Y tế

Ở tuổi dậy thì, hầu hết bé trai đều trải qua giai đoạn cơ thể thay đổi rõ rệt: chiều cao tăng nhanh, giọng nói trầm hơn, cơ bắp phát triển và bắt đầu xuất hiện những đặc điểm giới tính nam. Tuy nhiên, với nam giới bị suy sinh dục do suy tuyến yên, quá trình dậy thì có thể không bao giờ diễn ra, khiến cơ thể như “đóng băng” ở tuổi niên thiếu.

TP.HCM lập Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND đứng đầu để thúc đẩy tiến độ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lập Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND đứng đầu để thúc đẩy tiến độ

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm với mục đích đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Nhà máy VEAM chuẩn bị đấu giá 602 xe ô tô tồn kho
Kinh tế

Nhà máy VEAM chuẩn bị đấu giá 602 xe ô tô tồn kho

Kinh tế

Sau 2 phiên đấu giá liên tiếp, VEAM MOTOR đấu giá thành công gần 1.500 xe tồn kho, thu về hơn 306 tỷ đồng, dự kiến 602 xe còn lại sẽ đưa ra đấu giá vào đầu tháng 12/2025.

Vietnam Airlines ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã đầu tiên tại Việt Nam
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã đầu tiên tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Tin sáng (6/11): Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ cho ĐT Malaysia?
Thể thao

Tin sáng (6/11): Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ cho ĐT Malaysia?

Thể thao

Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ cho ĐT Malaysia? Real Madrid từ bỏ thương vụ Marc Guehi; HLV Hansi Flick bác bỏ thông tin chia tay Barcelona; AS Roma muốn mượn Joshua Zirkzee của M.U; Cristiano Ronaldo tiết lộ món đồ đắt giá nhất.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn