Bão số 13- bão Kalmaegi áp sát bờ biển Gia Lai, bãi biển Quy Nhơn nổi sóng, không một bóng người

Biển Quy Nhơn dậy sóng, mưa lớn trước giờ bão số 13 đổ bộ, đường phố vắng người

Từ trưa cùng ngày, hoàn lưu bão số 13 bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn dọc tuyến ven biển Quy Nhơn - Phù Cát - Hoài Nhơn. Sóng biển đập ầm ầm vào bờ, từng đợt bọt trắng tung cao, gió rít từng hồi ở hàng cây dọc đường ven biển Xuân Diệu.

Dự báo bão Kalmaegi sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền từ chiều tối 6-11, gây sóng cao từ 7–9m, kết hợp triều cường và nước biển dâng toàn tuyến ven biển, trong đó Quy Nhơn được nhận định là nơi chịu ảnh hưởng mạnh.

Biển Quy Nhơn, Gia Lai nổi sóng, ảnh chụp sáng nay (6/11). Ảnh: QN.

Trên tuyến đường biển Xuân Diệu, lượng người qua lại đã thưa dần. Nhiều cửa hàng, quán ăn ven biển đóng cửa im ỉm. Những hàng ghế nhựa, biển hiệu, bàn ăn được các chủ quán thu dọn, chằng buộc cẩn thận.



Bộ đội biên phòng tỉnh Gia lai kêu gọi không được ai ở lại trên tàu khi bão vào. Ảnh: BĐ.

Ông Nguyễn Hùng (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Mấy ngày nay trời còn nắng ráo, sáng nay bắt đầu có gió và mưa lớn. Gia đình tôi đã chèn chống cẩn thận, bịt kín cửa sổ, nhưng vẫn rất lo. Cơn bão này nghe nói mạnh hơn những năm trước nhiều”.

Gia Lai sơ tán gần 340.000 dân tránh bão

Tại khu vực chợ và các tuyến phố ven biển, người dân tranh thủ mua lương thực, nước uống, chuẩn bị cho những ngày mưa bão kéo dài. Các nhà hàng hải sản, quán ăn đã ngừng kinh doanh, chủ quán cùng nhân viên sơ tán về nơi an toàn.

Theo kế hoạch tổng sơ tán dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 93.426 hộ/339.737 khẩu (xen ghép 88.675 hộ/323.295 khẩu; tập trung 4.751 hộ/16.442 khẩu). Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 5/11 đã thực hiện sơ tán 2.337 hộ/ 7.097 khẩu (xen ghép 1.766hộ/ 5.054 khẩu; tập trung 571 hộ/ 2.043 khẩu).

Người dân ở xã đảo Cù Lao Xanh, Gia Lai khẩn trương chèn mái nhà. Ảnh: HH.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 là cơn bão có diễn biến phức tạp, dự báo sức tàn phá rất lớn khi đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Hiện tỉnh đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó.

Tuyến đường Xuân Diệu, Quy Nhơn trưa ngày 6/11 vắng người, đang có mưa lớn. Ảnh: QN.

“Địa phương đang hành động khẩn trương, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, quân đội, công an và lực lượng biên phòng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Đến trưa 6/11, mưa tại khu vực biển Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn, Gia Lai ngày càng nặng hạt, gió mạnh. Biển Quy Nhơn dậy sóng, mặt nước xám ngắt, từng con sóng lớn cuộn trào, xô vào bờ tung bọt trắng xóa.

Các tàu thuyền đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn, lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu. Các điểm tránh trú bão tập trung cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón người dân sơ tán.

