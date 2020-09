Bão số 5 đổ bộ vào Việt Nam: NASA cung cấp ảnh hồng ngoại cho thấy chỗ mạnh nhất

Ảnh hồng ngoại về bão số 5 do vệ tinh của NASA ghi nhận hôm 17/9. Ảnh: NASA

Tờ Phys.org đưa tin, vào lúc 10h30 giờ EDT (21h30, giờ Hà Nội), ngày 17/9, vệ tinh Aqua của NASA đã chụp được hình ảnh hồng ngoại về bão số 5 (tên quốc tế là Noul).

Theo đó, một khu vực rộng lớn tập trung các cơn dông mạnh nhất là phần màu vàng, tập trung ở tâm bão số 5, nơi nhiệt độ đỉnh mây là rất lạnh (âm 62,2 độ C).

Các cơn dông mạnh hầu hết nằm ở phía tây của bão số 5 và ảnh hưởng tới bờ biển miền Trung của Việt Nam, gây ra mưa lớn.

Theo Phys.org, bão số 5 đang gặp các luồng gió đứt thẳng đứng - tốc độ gió hoặc hướng thay đổi ở các độ cao khác nhau. Các luồng gió đứt thẳng đứng này thổi từ phía đông bắc và sẽ đẩy khối mây gây mưa về phía tây nam của tâm hoàn lưu bão.

Bão nhiệt đới được tạo thành từ hàng trăm cơn dông (thuật ngữ dông trong khí tượng học khác với dông trong quan niệm dân gian - cơn gió to) và hình ảnh hồng ngoại có thể cho biết vị trí của những cơn dông mạnh nhất. Dữ liệu hồng ngoại cung cấp thông tin về nhiệt độ và các cơn dông mạnh nhất thường có nhiệt độ đỉnh mây thấp nhất.

Theo Phys.org, vào lúc 22h ngày 17/9, bão số 5 có sức gió tối đa gần 45 hải lý/giờ. Khi đó, bão số 5 đang ở gần tọa độ 15,9 độ vĩ bắc và 110,9 độ kinh đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 191 hải lý về phía đông.

Trưa 18/9, Dân Việt dẫn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn) trong chiều nay (18/9) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Trong chiều và đêm 18/9, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 18/9 đến ngày 20/9, ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.