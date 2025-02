Bảo Việt Nhân thọ ra mắt siêu phẩm bảo vệ lên tới 1 triệu đô

Chủ động dự phòng và lập kế hoạch tài chính chu toàn cho tương lai là chìa khóa để kiến tạo cuộc sống hạnh phúc. Đây cũng là quan điểm của rất nhiều người Việt, đặc biệt khi đời sống kinh tế và nhu cầu sống chất lượng của người dân ngày một gia tăng. Đáp ứng nhu cầu đó, ngày 12/2/2025, Bảo Việt Nhân thọ đã cho ra mắt hai giải pháp bảo hiểm liên kết chung An Tâm Hoạch Định và An Khang Như Ý với những quyền lợi bảo hiểm lên đến 1 triệu đô cùng những quyền lợi về tích lũy dài hạn.

"An Khang Như Ý" – giải pháp tài chính giúp gia tăng bảo vệ tối đa trước các rủi ro

Trong cuộc sống, sức khỏe và bình an là điều quý giá nhất. Để mang đến tấm lá chắn vững vàng cho các gia đình trước những rủi ro bất ngờ, sản phẩm "An Khang Như Ý" được Bảo Việt Nhân thọ thiết kế nhằm mục đích bảo vệ: Bảo vệ trước rủi ro tử vong với Quyền lợi bảo vệ lên đến 300 lần Phí bảo hiểm cơ bản, tối đa 25 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD); Bảo vệ trước rủi ro thương tật toàn bộ vĩnh viễn lên đến 5 tỷ đồng. Đặc biệt, khách hàng có thể kết hợp sản phẩm An Khang Như Ý cùng các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để gia tăng giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cho bản thân và gia đình chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm. Với quyền lợi bảo vệ nổi bật, không chỉ người tham gia bảo hiểm được bảo vệ trước rủi ro mà cả gia đình sẽ được bảo đảm tài chính, bù đắp cho sự mất mát về vật chất khi những bất trắc khó lường xảy ra.

Bên cạnh đó, để đáp ứng đa dạng nhu cầu và điều kiện tài chính của từng gia đình, khi tham gia sản phẩm An Khang Như Ý, khách hàng có thể tùy chỉnh mức phí đóng kể từ năm thứ 5 hợp đồng và linh hoạt thay đổi số tiền bảo hiểm tại từng giai đoạn của cuộc sống. Ngoài ra, sản phẩm An Khang Như Ý vẫn có đầy đủ các quyền lợi tích lũy đầu tư. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được 100% tổng giá trị đáo hạn trong trường hợp không phát sinh chi trả quyền lợi bảo vệ cho đến cuối hợp đồng. Đây sẽ là nguồn tích lũy lớn, giúp khách hàng thực hiện các kế hoạch tương lai.

khi tham gia sản phẩm An Khang Như Ý, khách hàng có thể tùy chỉnh mức phí đóng kể từ năm thứ 5 hợp đồng và linh hoạt thay đổi số tiền bảo hiểm tại từng giai đoạn của cuộc sống.

"An Tâm Hoạch Định" - kế hoạch tài chính cho tương lai chủ động và an nhàn tuồi hưu

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất châu Á, việc chuẩn bị từ sớm cho tuổi hưu chủ động không chỉ là lựa chọn thông minh mà còn là xu hướng tất yếu. Với mục tiêu đồng hành cùng người dân Việt Nam xây dựng kế hoạch tài chính chu toàn cho những mục tiêu dài hạn trong tương lai, Bảo Việt Nhân thọ đã cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "An Tâm Hoạch Định". Đây là giải pháp tài chính đầu tư lâu dài với thời hạn bảo hiểm tới 90 tuổi. Tham gia An Tâm Hoạch Định, khách hàng sẽ có được kế hoạch tài chính vững vàng để thảnh thơi tận hưởng tuổi hưu nhờ quyền lợi đáo hạn, thưởng và tích lũy hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được tổng quyền lợi đáo hạn theo kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung với mức cam kết tối thiểu chắc chắn. Trên thực tế, lãi suất công bố đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ luôn cao hơn nhiều so với mức cam kết và luôn là một trong các mức cao trên thị trường, đạt 5.7% trong năm 2022, 6.55% trong năm 2023. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng tại ngày kỷ niệm hợp đồng làn thứ 5, 10, 25 và 20. Khách hàng có thể linh hoạt tùy chỉnh mức phí đóng từ năm hợp đồng thứ 5 và có thể linh hoạt thay đổi số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu tài chính từng giai đoạn. Trong trường hợp có nhu cầu tài chính cần sử dụng trước thời điểm đáo hạn, khách hàng có thể rút một phần giá trị tài khoản hợp đồng để đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết.

Bên cạnh các quyền lợi về tiết kiệm và đầu tư, An Tâm Hoạch Định vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi bảo vệ trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn .

Gia tăng bảo vệ và nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn từ hệ sinh thái Bảo Việt

Bảo Việt Nhân thọ tự hào là thành viên của Tập đoàn Bảo Việt – Tập đoàn Tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng khi tham gia sản phẩm dịch vụ với Bảo Việt Nhân thọ không chỉ được chăm sóc và phục vụ bởi đội ngũ hơn 170.000 tư vấn viên, cán bộ tại 76 công ty và gần 400 văn phòng khu trên khắp cả nước, mà còn được hưởng những lợi ích từ hệ sinh thái tài chính đa dạng của Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ…

Nhân dịp chào đón hai giải pháp tài chính mới, Bảo Việt Nhân thọ và Ngân hàng Bảo Việt phối hợp triển khai chương trình ưu đãi đối với các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ khi sử dụng dịch vụ vay vốn có tài sản đảm bảo hoặc mở thẻ tín dụng nội địa của ngân hàng Bảo Việt.

Với nỗ lực không ngừng nghiên cứu, giới thiệu những sản phẩm mới ưu việt và nâng cao chất lượng dịch vụ, năm 2024, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2024, Top 10 doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ uy tín, giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc năm 2024", " Thương hiệu truyền cảm hứng 2024".