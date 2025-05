Ngày 27/5, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 đã ban hành Kết luận thanh tra số 27 về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Nghệ An (BAOVIET Bank – Chi nhánh Nghệ An) theo kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2025.

Nội dung thanh tra gồm: hoạt động cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng; chấp hành các quy định pháp luật về huy động vốn, lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.

Đồng thời, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý ngoại hối; thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Trụ sở BAOVIET Bank – Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: BV.

Theo kết luận thanh tra, Ngân hàng BAOVIET Bank – Chi nhánh Nghệ An được thành lập năm 2010, là chi nhánh phụ thuộc Hội sở chính Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Chi nhánh đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương và các cơ chế, quy chế của ngành vào hoạt động kinh doanh. Đơn vị bám sát chỉ đạo của Hội sở chính để hướng dẫn triển khai đến từng cán bộ, nhân viên.

Tính đến thời điểm thanh tra, chi nhánh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hằng năm, đề ra giải pháp hoạt động phù hợp nên đạt một số kết quả tích cực như: nguồn vốn huy động và lợi nhuận tăng trưởng, hoàn thành chỉ tiêu Hội sở giao; nợ xấu được kiểm soát trong giới hạn cho phép.

Các hoạt động kinh doanh ngoại hối, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, phòng chống tham nhũng và tội phạm ngành ngân hàng được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ và tuân thủ quy định pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động của chi nhánh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: dư nợ tăng trưởng chưa tương xứng với nguồn vốn huy động tại chỗ; công tác thẩm định, phê duyệt, quản lý và giám sát một số khoản vay còn chưa chặt chẽ; tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn trong quá trình kiểm tra sau cho vay chưa được thu thập đầy đủ.

Mặc dù nợ quá hạn vẫn ở mức kiểm soát, nhưng công tác thu hồi còn chưa hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu do khách hàng chây ỳ và việc xử lý tài sản bảo đảm còn gặp khó khăn.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 đã đưa ra 04 khuyến nghị đối với Ngân hàng TMCP Bảo Việt và 06 kiến nghị đối với BAOVIET Bank – Chi nhánh Nghệ An nhằm khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, giúp đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.

Được biết, BAOVIET Bank – Chi nhánh Nghệ An được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu số 0103126572004 ngày 17/6/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, thay đổi lần thứ 7 ngày 16/01/2023. Trụ sở chi nhánh đặt tại số 2 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Đồng Nai (BAOVIET Bank Đồng Nai).

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của 22 khách hàng vay vốn, với tổng dư nợ tính đến ngày 31/5/2024 là 1.200 tỷ đồng, chiếm 90,31% tổng dư nợ cho vay của BAOVIET Bank Đồng Nai. Cụ thể: Nợ nhóm 1: 13 khách hàng, dư nợ 1.176 tỷ đồng; Nợ nhóm 2: 4 khách hàng, dư nợ 20 tỷ đồng; Nợ nhóm 3–5: 4 khách hàng, dư nợ 4 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy, có 17 khách hàng liên quan đến các tồn tại, vi phạm với tổng dư nợ hơn 1.186 tỷ đồng, chiếm 98,83% tổng dư nợ được kiểm tra.

Về công tác thẩm định, kết luận nêu rõ: BAOVIET Bank Đồng Nai xét duyệt cho vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các tồn tại được ghi nhận tại 13 khách hàng (17 khoản vay), với tổng dư nợ liên quan là 85,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng bị phát hiện thực hiện hạch toán giá trị tài sản bảo đảm ngoại bảng trên tài khoản 994 “Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố” đối với 2 khách hàng chưa đúng quy định. Cụ thể, BAOVIET Bank Đồng Nai đã cho vay 2 doanh nghiệp phân phối ô tô trên cơ sở bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của một công ty khác, dù công ty bảo lãnh không đáp ứng điều kiện về tài sản bảo đảm. Tuy vậy, ngân hàng vẫn ghi nhận giá trị tài sản bảo đảm trên tài khoản 994, không phù hợp với quy định hiện hành.

Về tình hình tài chính, báo cáo tài chính quý I/2025 của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, BAOVIET Bank hiện là đơn vị được đầu tư lớn nhất trong hệ sinh thái của tập đoàn, với số vốn lên tới 1.918 tỷ đồng.

Theo công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 của BAOVIET Bank, tính đến hết quý I:

Tổng tài sản đạt 89.785 tỷ đồng; Tổng dư nợ tín dụng đạt 52.986 tỷ đồng, tăng trưởng 16,54% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 48.182 tỷ đồng; Tổng số dư huy động đạt 58.796 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.