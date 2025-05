Barcelona – Một bước nữa là đăng quang

Chiến thắng 4-3 trên sân nhà ở vòng 35 giúp Barcelona nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm (82 so với 75), trong khi mùa giải La Liga 2024/25 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại.

Barcelona gần như đã chạm tay vào chức vô địch La Liga 2024/2025.

Với cách biệt này, đội bóng của HLV Hansi Flick chỉ cần 1 chiến thắng hoặc 2 trận hòa để chính thức lên ngôi vô địch La Liga. Họ có thể hoàn tất nhiệm vụ ngay ở vòng đấu kế tiếp, khi làm khách của Espanyol. Ngay cả khi Real Madrid thắng Mallorca, Barcelona vẫn có thể vô địch sớm ở vòng 37 nếu đánh bại Sevilla.

Real Madrid – Không còn quyền tự quyết

Về phần Real Madrid, họ buộc phải thắng cả 3 trận còn lại và hy vọng Barcelona không giành quá 2 điểm – một kịch bản rất khó xảy ra. Mọi thứ giờ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Một cuộc lội ngược dòng lúc này sẽ mang tính “thần thoại”.

Real Madrid gần như đã buông cờ trắng.

Ngay cả nếu hai đội kết thúc mùa giải cùng có 84 điểm, Barcelona vẫn giành ngôi vô địch vì đã thắng Real Madrid trong cả hai lượt trận đối đầu trực tiếp mùa này – yếu tố quyết định thứ hạng tại La Liga khi các đội bằng điểm.

Đặc biệt, nếu Real Madrid không thể đánh bại Mallorca ở vòng 36, thì Barcelona sẽ chính thức đăng quang, bất chấp kết quả trong chuyến làm khách tại Espanyol sau đó.

Lịch thi đấu còn lại



​​​​Real Madrid



• Vòng 36: vs Mallorca (15/5 – SN)



• Vòng 37: vs Villarreal (18/5 – Sk)



• Vòng 38: vs Athletic Club (25/5 – SN)



Barcelona



• Vòng 36: vs Espanyol (14/5 – SK)



• Vòng 37: vs Sevilla (18/5 – SN)



• Vòng 38: vs Real Sociedad (25/5 – SK)

Theo: Theo Bóng đá Plus