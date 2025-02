Bắt 1 Tổ trưởng Tổ xây dựng UBND phường vì "bảo kê" xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hiếu Cường (41 tuổi) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thời điểm bị bắt, Cường là Tổ trưởng Tổ xây dựng UBND phường Phước Tân (TP.Biên Hòa). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an TP.Biên Hòa tống đật các quyết định, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Hiếu Cường. Nguồn: Công an Đồng Nai.

Trước đó, qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân và các tài liệu, chứng cứ thu thập, cảnh sát phát hiện Cường đã thông qua một số đối tượng môi giới để nhận tiền "bảo kê" cho nhiều người dân xây dựng nhà, xưởng trái phép và xây nhà không phép trên đất nông nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.