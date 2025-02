Bắt 3 đối tượng trộm 2 xe máy ở Long An khi đang tẩu thoát về hướng TP.HCM

3 đối tượng cùng tang vật gồm hai xe máy biển số 62F1-232.20 và 53Y5-4116. Ảnh: T.L

Ngày 15/2, Công an huyện Bến Lức cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng có hành vi trộm xe máy.

Cụ thể, vào lúc 13h2 ngày 14/2, nhận thông tin về nhóm 3 đối tượng trộm cắp tài sản (xe mô tô) từ huyện Thạnh Hóa đang tẩu thoát về hướng TP.HCM qua địa bàn huyện Bến Lức.

Công an xã Thạnh Đức và lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp, bố trí lực lượng chốt chặn. Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phan Minh Thuần (SN 1994, trú ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), Lê Minh Luân (SN 1994, trú ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ, tỉnh Long An) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1986, trú ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, Thành phố Tân An, tỉnh Long An). Tang vật công an đang thu giữ là 2 xe máy biển số 62F1-232.20 và 53Y5-4116.

Công an huyện Bến Lức đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định.