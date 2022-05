Bắt 5 đối tượng ẩu đả khiến 2 người gục giữa đường ở TP.Long Khánh

Ngày 4/5, thông tin tử Công an TP.Long Khánh cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự nhóm 5 đối tượng tham gia vụ ẩu đả tại phường Xuân An, TP.Long Khánh, tỉnh Đông Nai khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản, gồm: Trần Anh Trung (38 tuổi), Nguyễn Thế Anh (29 tuổi), Trần Trung Tín (27 tuổi), Trần Đức Huy (25 tuổi) và Trần Hoàng (29 tuổi), đều ngụ TP.Long Khánh.

Nhóm đối tượng bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/4, trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua KP1, phường Xuân An, TP.Long Khánh) do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông nên nhóm của Trần Anh Trung và 4 đối tượng còn lại có xảy ra xô xát với nhóm của anh Đào Duy Trường (38 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc), Bùi Dưỡng (32 tuổi, ngụ TP.Long Khánh), Phạm Minh Thắng (30 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) và Phạm Văn Đại (24 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc).

Trong lúc ẩu đả, nhóm của Trần Anh Trung đã dùng chân, tay tấn công khiến anh Đào Duy Trường và Bùi Dưỡng gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này tiếp tục đập phá làm vỡ kính xe ô tô của anh Đào Duy Trường. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an TP.Long Khánh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm việc với các nhân chứng liên quan để xác minh các đối tượng.

Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định danh tính các đối tượng tham gia và đưa về trụ sở công an lấy lời khai, củng cố hồ sơ, xử lý. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Khánh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.