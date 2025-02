Bất bình với ông Trump, châu Âu muốn 'hất cẳng' Mỹ để giành lấy nguồn khoáng sản béo bở của Ukraine

Các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine tại trung tâm Kiev vào ngày 24/2/2025. Ảnh: president.gov.ua

Liên minh châu Âu đã đề xuất một thỏa thuận về "các vật liệu quan trọng" với Ukraine, đồng thời hứa hẹn phát triển mối quan hệ đối tác "cùng có lợi" ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi thỏa thuận riêng của mình để tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào của KIev.

Các nhà lãnh đạo EU đã đến thăm Kiev vào ngày 24/2, đánh dấu kỷ niệm 3 năm cuộc chiến đẫm máu giữa Nga và Ukraine. Chuyến thăm của họ diễn ra khi ông Trump đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đồng thời yêu cầu Ukraine ký một thỏa thuận khoáng sản "bất công" để đổi lấy viện trợ.

Thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ đề xuất - được mô tả là "theo kiểu thuộc địa" mà ông Zelensky đã từ chối ký và khiến nhiều nước châu Âu ủng hộ Kiev phản đối - sẽ cấp cho Washington quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Ukraine để bồi thường cho khoản viện trợ trước đây Mỹ đã trao cho nước này.

Trong chuyến thăm Kiev hôm 24/2, Ủy viên châu Âu về chiến lược công nghiệp, Stéphane Séjourné cùng với người đứng đầu EU Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và các nhà lãnh đạo của một số quốc gia EU đã đưa ra đề xuất khoáng sản mới với các quan chức Ukraine, thay thế cho đề xuất của ông Trump.

"Ukraine có thể cung cấp 21 trong số 30 vật liệu quan trọng mà châu Âu cần thông qua quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi", ông Séjourné tiết lộ về đề xuất của EU.

Ủy viên châu Âu cũng nhấn mạnh sự khác biệt quan trọng trong cách tiếp cận giữa đề xuất của EU và đề xuất của chính quyền Trump.

“Giá trị gia tăng mà châu Âu mang lại là chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu một thỏa thuận không có lợi cho bên nào", ông Séjourné nói.

Cùng ngày, ông Trump tuyên bố Mỹ đã "rất gần" với việc hoàn tất thỏa thuận khoáng sản với Ukraine.

“Tôi muốn họ trả cho chúng tôi thứ gì đó xứng đáng với số tiền chúng tôi đã bỏ ra. Chúng tôi đang yêu cầu đất hiếm và dầu – bất cứ thứ gì chúng tôi có thể có được", ông Trump nói về thỏa thuận khoáng sản với Ukraine.

Ukraine nắm giữ nhiều mỏ khoáng sản và nguyên tố quan trọng cần thiết cho sản xuất công nghệ hiện đại, bao gồm mangan, titan, than chì và lithium. Ukraine cũng sở hữu trữ lượng than khổng lồ, cũng như dầu, khí đốt và uranium, mặc dù phần lớn các loại khoáng sản này nằm ở các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho đến nay đã từ chối ký hai dự thảo thỏa thuận khoáng sản do chính quyền Trump đề xuất, với lý do là các điều khoản trong thỏa thuận quá khắc nghiệt với Ukraine.

“Tôi sẽ không ký vào những thỏa thuận khiến 10 thế hệ người Ukraine sẽ phải trả nợ”, ông Zelenskyy phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 23/2, tờ Politico đưa tin.