Bất chấp đại dịch, người dùng khắp thế giới vẫn xếp hàng chờ mua iPhone 12

Buổi mở bán iPhone 12 và 12 Pro của Apple tại Sydney (Úc) cho thấy mọi người thực sự vẫn sẵn sàng xếp hàng mua iPhone mới. Vài chục người đã xếp hàng tại Apple Store ở khu trung tâm của Sydney, ít hơn so với năm ngoái, nhưng có lẽ nhiều hơn những gì có thể mong đợi trong thời đại Covid-19, vào lúc 8 giờ sáng khi cửa hàng mở cửa. Jun, người xếp hàng đầu tiên, đã đánh dấu vị trí của mình từ lúc 11:30 tối hôm 22/10. Anh ấy đã mua một chiếc iPhone 12, iPhone 12 Pro và sẽ trở lại vào ngày 13/11 khi iPhone 12 Pro Max được bán ra thị trường.

Sydney là một trong những nơi ít bị ảnh hưởng nhất bởi Covid-19. New South Wales, bang mà Sydney là thủ phủ, đã ghi nhận tổng cộng 4.363 trường hợp mắc và 53 trường hợp tử vong. Để so sánh, New York có 260.000 trường hợp, London có 39.400 trường hợp và Tokyo 29.350 trường hợp. Tuy nhiên, Apple đã áp dụng các biện pháp để bảo vệ nhân viên Apple Store và khách hàng khỏi Covid-19 bằng cách yêu cầu khách hàng kiểm tra nhiệt độ và đeo khẩu trang để vào cửa hàng ở Sydney, với khẩu trang được cung cấp cho những người không có. Các buổi gặp gỡ trực tiếp với các chuyên gia tại cửa hàng sẽ yêu cầu khoảng cách và các quy định liên quan, trong khi khách hàng có thể đợi bên ngoài và được nhân viên giao điện thoại cho họ nếu họ không muốn vào trong cửa hàng.

Jun cho biết anh lo ngại về Covid-19 nhưng anh tin tưởng Apple sẽ thực thi giãn cách xã hội trong hàng và tại cửa hàng bằng cách ra hiệu với một khách hàng xếp phía sau anh 1,5 mét.

Vẫn còn phải xem liệu các Apple Store ở các thành phố bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi Covid-19 có nhận được số lượng người xếp hàng tương tự hay không. Ví dụ ở San Francisco, cửa hàng Union Square của Apple mở cửa nhưng hoạt động của khách hàng bị kiểm soát chặt chẽ hơn.

Khách hàng không thể tự do vào và xem xét các mẫu máy. Công ty đặt không gian riêng (yêu cầu đăng ký) để khách hàng đến nhận thiết bị hoặc muốn mua sắm trực tiếp với nhân viên Apple Store. Mọi người lưu mã vạch vào Apple Wallet trên điện thoại của họ và đăng ký vào thời gian quy định của họ tại các rào chắn bên ngoài cửa hàng. Khi khách hàng được phép vào, bảo vệ đo nhiệt độ của họ và hướng họ đến bàn để nhờ nhân viên cửa hàng giúp đỡ.

Đối với những người hâm mộ cuồng Apple, xếp hàng hàng giờ (hoặc hàng ngày) là điểm nhấn trong mỗi lần ra mắt iPhone. Hàng năm, hàng trăm người đã xếp hàng ở New York, London và một vài thành phố lớn khác để có được chiếc iPhone đầu tiên. Không lâu sau, nó đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Tháng 9 có nghĩa là iPhone mới ra mắt, và iPhone mới có nghĩa là đám đông bên ngoài Apple Store.

Các chuyên gia từ lâu đã dự đoán về cái chết của ngày ra mắt iPhone, đặc biệt khi việc giao hàng trực tuyến trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mặc dù số lượng giảm đi nhưng vẫn nhiều người xuất hiện bởi iPhone 12 được xem là bản nâng cấp đáng kể.

Một khách hàng đến nhận iPhone mới tại Apple Store Sydney cho biết: “Trải nghiệm ở đây rất tốt. Mỗi lần tôi chọn một thiết bị ở đây, nó thực sự rất tốt. Họ cho bạn ngồi xuống, mọi thứ đều hiển thị cho bạn. Họ hướng dẫn bạn toàn bộ quá trình”.

iPhone 12 và 12 Pro lên kệ vào ngày 23/10 trước khi công ty tung ra các mẫu iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max vào ngày 13/11. Những chiếc iPhone mới đi kèm với một loạt cải tiến, bao gồm cả màn hình (OLED trong tất cả các kiểu máy), cải thiện khả năng chống nứt, chip xử lý và camera. Nhưng bước nhảy vọt lớn nhất là khả năng 5G đến với tất cả các thiết bị. Do phạm vi phủ sóng ít và tính khả dụng hạn chế, 5G vẫn là một dịch vụ non trẻ. Nhưng với tốc độ tăng đáng kể và độ trễ giảm, nó hứa hẹn sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho internet di động trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.