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Thứ tư, ngày 29/07/2026 11:11 GMT+7

Bất chấp "sóng gió" giá nhiên liệu, kinh doanh vận tải vẫn tăng tốc

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Thế Anh Thứ tư, ngày 29/07/2026 11:11 GMT+7
Bộ Xây dựng vừa cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, kinh doanh vận tải hành khách ước đạt 3.403,1 triệu lượt khách, tăng 18,8% và kinh doanh vận tải hàng hóa ước đạt 1.619,4 triệu tấn, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.
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Với lĩnh vực hàng không, lũy kế 7 tháng của năm nay, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 76 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách quốc tế đạt gần 30 triệu lượt (tăng hơn 11%), khách nội địa đạt hơn 46 triệu lượt (tăng hơn 4%).

Sản lượng vận chuyển hàng hóa của các hãng đạt gần 267.000 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không Jet A1 tăng cao, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, hoạt động vận tải hàng không trong 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, duy trì ổn định, bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như vận chuyển hàng hóa.

Trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực, ngành hàng không đặt mục tiêu vận chuyển khoảng 94 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa trong năm 2026, tăng lần lượt 13% và 9,3% so với năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, Cục Hàng không sẽ nâng cao năng lực điều phối slot, tối ưu hạ tầng khai thác và giám sát chặt hoạt động của các hãng hàng không nhằm bảo đảm an toàn, ổn định.

Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ hỗ trợ các hãng bổ sung đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác, tăng tải trên các đường bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Đối với lĩnh vực hàng hải, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển trên cả nước đạt 687,4 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với lĩnh vực đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã vận chuyển khoảng 3,9 triệu lượt hành khách, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, một số tuyến ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số như tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai tăng 27%, tuyến đường sắt Hà Nội - Đà Nẵng (SE19/20) tăng 12%, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng tăng trên 12%.

Đoàn tàu “Hành trình di sản” trên tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng sản lượng tăng 11% và doanh thu tăng 41%.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, dù chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu, hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực nhờ vào việc ngành đường sắt linh hoạt đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới như: những mác tàu du lịch, tàu di sản hay tàu chuyên dụng chuyên chở công chức đi làm đã thu hút hành khách đi tàu, mở ra hướng đi mới cho ngành đường sắt.

Đánh giá về các hoạt động kinh doanh vận tải, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cùng đó, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt, giảm ảnh hưởng tiêu cực của biến động giá, phụ phí vận tải, góp phần đạt được mục tiêu xuất nhập khẩu và kiềm chế lạm phát theo mục tiêu Chính phủ đề ra; nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm chủ động ứng phó và ổn định hoạt động vận tải trước tình hình biến động giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thế giới.

Để đảm bảo chỉ tiêu năm 2026, Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình chiến sự tại Trung Đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tác động và tham mưu, đề xuất giải pháp ứng phó thuộc phạm vi chức năng, lĩnh vực quản lý Nhà nước để bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ thúc đẩy kết nối, phát triển vận tải đa phương thức, nhằm tạo diễn đàn trao đổi, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp kết nối và phát triển đồng bộ các phương thức vận tải; góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.

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