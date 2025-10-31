Bắt chủ quán cùng nhân viên quán bar Destiny tại "khu phố nhà giàu" vì lén bán khí cười, 6 tháng thu lợi 7 tỷ đồng

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ẩn (SN 1990), Sử Hữu Minh Kha (SN 2002), Nguyễn Diệp Huy (SN 2001), Lương Mộc Hân (SN 1990) về tội buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ Công an về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, Công an TP.HCM đã triệt phá một tụ điểm bán khí cười (N₂O) hoạt động trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hộ kinh doanh Destiny tại số 16 Quốc Hương, phường An Khánh (quận 2 cũ) hoạt động dưới hình thức quán bar có hành vi bán bóng cười (khí N₂O) cho khách sử dụng trực tiếp tại chỗ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại cơ sở đang tàng trữ 21 bình khí cười và 40 quả bóng cười chưa sử dụng để phục vụ việc bán cho khách.

Tại thời điểm kiểm tra, quán có 6 nhân viên được phân công nhiệm vụ cụ thể như chủ quán, quản lý, bơm khí, thu ngân...

Các đối tượng sử dụng nhiều nhóm Zalo, Viber để trao đổi, đặt hàng khí N₂O và thống kê doanh thu hằng ngày.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, quán bố trí khu vực riêng chuyên phục vụ bóng cười, hoạt động 24/24, chủ yếu đón khách đã đặt bàn trước, chỉ nhận khách sau 23 giờ và ưu tiên khách quen để đối phó với cơ quan chức năng.

Khi bị kiểm tra, nhân viên được chỉ đạo cất giấu bình khí N₂O nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Mỗi tháng cơ sở này nhập 50 - 200 bình khí N₂O (loại 2kg) với giá từ 2,3 đến 4,3 triệu đồng/bình.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm đối tượng đã bán ra 65.522 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng.

Doanh thu từ bóng cười được ghi chép nội bộ, không kê khai trong sổ sách chính thức. Để che giấu hành vi, các đối tượng còn thay đổi tên mặt hàng bóng cười trong menu và hóa đơn bằng tên gọi khác.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, biết rõ bóng cười là mặt hàng bị cấm kinh doanh, gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn cố tình thực hiện để trục lợi.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng khí N₂O (bóng cười) – mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh, cấm sử dụng do ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trật tự xã hội.

Trong thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân.