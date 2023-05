Bật điều hòa 18 độ để mát nhanh có tốn điện không?

Bật điều hòa 18 độ có tốn điện không?

Bình thường, nhiệt độ cơ thể dao động trong khoảng từ 36,5 - 37 độ C, trong khi nhiệt độ ngoài trời vào mùa hè những ngày nắng nóng nhất có thể cao tới 40 - 41 độ C. Và để làm mát phòng nhanh, rất nhiều người có thói quen giảm nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp 18 độ C.

Theo một thí nghiệm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), nếu trong cùng điều kiện nhiệt độ môi trường là 35 độ C, khi cài đặt nhiệt độ điều hòa ở 26 độ C thì điện năng tiêu thụ hết 3,55 kWh, còn cài đặt điều hòa 20 độ C thì điện năng tiêu thụ là 8,51 kWh. Như vậy, để nhiệt độ càng thấp, máy điều hòa càng tiêu thụ nhiều điện năng.

Khi thời tiết nắng nóng 35-40 độ C, nhiều người có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ 18 độ C, lúc này mức tiêu thụ điện của điều hòa có thể tăng lên đến 400% so với những ngày nhiệt độ ở mức trung bình và cài máy lạnh ở mức 26 độ C. Chính vì vậy, các gia đình nên cài đặt máy lạnh ở 26 độ C để vừa đủ mát, vừa giúp tiết kiệm điện và chi phí tiền điện.

Với kinh nghiệm của thợ sửa chữa điều hòa, việc chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp sẽ không làm phòng bạn mát nhanh hơn vì công suất của điều hòa có giới hạn, máy cần có thời gian để kéo nhiệt từ từ mới có thể làm lạnh phòng được. Thêm nữa, việc bắt ép điều hòa hoạt động hết công suất trong thời gian dài có thể khiến dàn nóng gặp phải hiện tượng quá tải và có thể gây cháy nổ, hỏng hóc.

Để nhiệt độ càng thấp, máy điều hòa càng tiêu thụ nhiều điện năng

Không chỉ vậy, việc bật điều hòa 18 độ trong thời gian dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Bạn sẽ gặp phải hiện tượng sốc nhiệt do sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và môi trường bên ngoài quá lớn. Ngoài ra, ở trong phòng máy lạnh liên tục như vậy rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng,... hoặc các bệnh về da như khô da, dị ứng,... nhất là khi máy lạnh không được vệ sinh định kỳ.

Trong quá trình sử dụng bạn không nên giữ nguyên điều hòa ở 1 mức cố định. Về tối và đêm có thể điều chỉnh tăng nhiệt lên để tiết kiệm điện nhiều nhất có thể.

Lưu ý khi sử dụng điều hòa tốt cho sức khỏe và tiết kiệm điện

Không nên để nhiệt độ điều hòa chênh lệch quá 8-10 độ C so với bên ngoài. Nên cài đặt nhiệt độ ở mức từ 25-28 độ C vì mức này vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa kéo dài được tuổi thọ cho điều hòa.

Khi đi ngoài nắng về không nên đột ngột ngồi điều hòa mà nên hạ nhiệt bằng cách ngồi quạt trước sẽ tốt hơn.

Không đặt điều hòa đối diện với giường nằm khiến bạn rất dễ bị nhiễm lạnh.

Tuyệt đối không nằm điều hòa khi đang say rượu, bia vì bạn không tỉnh táo nên không bảo vệ cơ thể đủ ấm rất dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, cảm lạnh.

Nên bật quạt thông gió khi sử dụng điều hòa để không khí được thông thoáng và khí lạnh đều khắp căn phòng.

Để đảm bảo đủ độ ẩm cho căn phòng bạn có thể đặt một chậu nước trong phòng, nhất là các bạn nữ ngồi điều hòa nhiều nên trang bị cho mình một bình xịt khoáng để giữ ẩm cho da.

Trước khi đi ngủ vào buổi tối nên cài đặt nhiệt độ và thời gian tắt để bạn không phải thức giấc lúc nữa đêm, và quá lạnh khi sáng vừa thức dậy.