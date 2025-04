Bất động sản xanh được chuộng và "có giá" hơn sản phẩm thường

Việt Nam đang phấn đấu mạnh mẽ để hiện thức hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2025. Với mục tiêu đó, lĩnh vực bất động sản đang có những chuyển dịch tích cực, chuyển đổi sang bất động sản xanh.

Thị trường bất động sản xanh, với các công trình “carbon-neutral” và chứng chỉ quốc tế nổi lên như một xu hướng tất yếu, vừa đáp ứng yêu cầu bền vững, vừa mang lại giá trị kinh tế thiết thực cho chủ đầu tư.

Báo cáo của Hội môi giới bất động sản (VARs) cho thấy, số lượng công trình xanh ở Việt Nam đã có sự tăng trưởng đột phá trong những năm gần đây.

Số lượng công trình xanh trong những năm gần đây ghi nhận đang "bứt tốc". Ảnh: VARS

Cụ thể, tính đến cuối năm 2024, Việt Nam hiện có 559 công trình với 13,6 triệu m2 diện tích sàn đạt chứng chỉ công trình xanh và 31.384 căn hộ, 3.234 nhà ở riêng lẻ đạt chứng nhận xanh.

Riêng năm 2024, Việt Nam có 163 công trình đạt chứng nhận xanh, gấp hơn 2 lần so với năm 2023, và gấp 3 lần so với năm 2022 (có 54 công trình) và hơn 27 lần so với năm 2014 (6 công trình).

Bất động sản xanh "có giá" hơn sản phẩm thông thường

Trong bối cảnh các thành phố lớn của Việt Nam liên tiếp nằm trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, người dân, đặc biệt là người trẻ (gen Z, millennials) ngày càng quan tâm đến không gian sống xanh và tiêu chuẩn môi trường khi lựa chọn nhà ở.

Một kết quả khảo sát về tâm lý khách hàng cuối năm 2024 cho thấy, 86% người tham gia khảo sát quan tâm đến việc mua một ngôi nhà xanh và 88% người sẵn sàng trả thêm tiền cho ngôi nhà xanh.

Không chỉ người tiêu dùng trong nước, các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt từ châu Âu và Singapore – cũng đặt tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) lên hàng đầu trong các quyết định rót vốn.

So với việc phát triển các dự án bất động sản thông thường, việc phát triển các dự án xanh còn giúp các chủ đầu tư hưởng lợi về mặt chính sách khi Nhà nước đã và đang có nhiều hành động đồng bộ để thúc đẩy phát triển công trình xanh.

Cụ thể, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đã xác định “phát triển đô thị xanh, thông minh, phát thải thấp” là một trong các định hướng chủ đạo.

Các dự án bất động sản đạt tiêu chuẩn xanh có khả năng giữ giá tốt hơn trên thị trường thứ cấp. Ảnh: VPG

Đề xuất giảm thuế sử dụng đất đối với bất động sản xanh

Thực tế cũng cho thấy, các dự án bất động sản đạt tiêu chuẩn xanh có khả năng giữ giá tốt hơn trên thị trường thứ cấp. Các dự án nhà ở đạt chứng chỉ xanh ghi nhận mức tăng giá ổn định và khả năng giữ giá tốt hơn trong giai đoạn thị trường biến động.

Theo Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC), các công trình xanh có thể giúp tăng giá trị tài sản tổng thể lên đến 7% trong vòng 5 năm.

Ngoài ra, việc đầu tư vào công trình xanh còn đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt với thời gian thu hồi vốn nhanh, chi phí vận hành thấp.

Mặc dù còn nhiều thách thức như chi phí đầu tư ban đầu cao; thiếu chuyên gia, tư vấn và nhà thầu đủ năng lực; nhận thức còn hạn chế; chính sách ưu đãi chưa rõ ràng.

Tuy nhiên VARS cho rằng, xu hướng tạo lập các dự án bất động sản “carbon-neutral” và đạt chứng chỉ xanh tại Việt Nam là tất yếu. Đây không chỉ là một bước tiến phù hợp với cam kết Net Zero của Việt Nam đến năm 2050 mà còn là lựa chọn chiến lược để các chủ đầu tư khẳng định vị thế, gia tăng giá trị tài sản và khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh trong dài hạn.

Chính vì vậy, VARS kiến nghị: Nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và hành lang pháp lý liên quan đến công trình xanh, phát triển đô thị carbon thấp và trung hòa khí thải.

Đồng thời thiết kế các chính sách ưu đãi cụ thể cho dự án đạt chứng chỉ xanh như: ưu tiên phê duyệt quy hoạch, giảm thuế sử dụng đất, ưu đãi tín dụng, hoặc khuyến khích qua chỉ tiêu đấu thầu sử dụng đất.