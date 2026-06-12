Bắt gã con trai bất hiếu dùng kiếm và xăng chém, đốt nhà cha ruột

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt gia đình. Đỗ Văn Tĩnh đã mang theo kiếm và xăng đến nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tĩnh châm lửa đốt chai xăng rồi ném thẳng vào hiên nhà, sau đó dùng kiếm chém ông Mốc bị thương ở cẳng tay trái. Người dân và lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời can thiệp, ép đối tượng rời đi.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự Đỗ Văn Tĩnh (SN 1999, trú phường Quảng Phú) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”. Ảnh: CA

Tuy nhiên, cơn cuồng nộ chưa dừng lại. Sau khi bỏ đi, Tĩnh tiếp tục chuẩn bị thêm 2 chai bom xăng tự chế rồi quay lại hiện trường.

Lúc này, Tổ công tác Công an phường Quảng Phú đang lập biên bản, ghi nhận vụ việc và thu giữ tang vật. Dù biết rõ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, Tĩnh vẫn liều lĩnh châm lửa, liên tiếp ném 2 chai bom xăng đang cháy vào vị trí Tổ công tác và những người xung quanh.

Hành vi coi thường pháp luật của Tĩnh đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm ông Đoàn Ngọc Đào (cán bộ Công an phường Quảng Phú) bị bỏng nặng ở vùng mặt và tổn thương giác mạc, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Ông Đỗ Văn Mốc bị bỏng ở vai và chân. Nhiều tài sản cùng toàn bộ hồ sơ nghiệp vụ của Tổ công tác tại hiện trường bị thiêu rụi.

Ngay sau khi gây án, Đỗ Văn Tĩnh đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ quả tang tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.