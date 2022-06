Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nữ nghi phạm cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Tờ rơi được các đối tượng cho vay nặng lãi rải để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Công Quang

Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Thúy An (35 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thị Thúy An khai nhận, từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, đối tượng này đã cho 91 lượt người vay với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Người vay tiền từ An phải trả lãi suất "cắt cổ" từ 173,4%/năm đến 547,5%/năm.

Với thủ đoạn này, Lê Thị Thúy An đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.