Bắt giữ tội phạm ma túy "cộm cán" ở Lai Châu

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, với những nỗ lực lớn và quyết tâm cao độ trong đấu tranh triệt xóa, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội ma túy cộm cán gây bức xúc trong cộng đồng; ngày 4/4, Công an TP.Lai Châu phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tâm (có biệt danh "Tâm Hê") về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 132 viên hồng phiến, 3 túi ma túy đá, cùng nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm, gồm: 13 dao, kiếm; 2 súng kíp; 1 roi chích điện; 1 gậy ba khúc bằng kim loại...

Vùi Văn Yến - một đối tượng "cộm cán" buôn bán ma túy ở xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ảnh: CALC

Tích cực điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Vùi Văn Yến (sinh năm 1983, trú tại bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) có liên quan đến vụ án nên đã tiến hành triệu tập để làm rõ, nhưng với bản chất là thành viên của gia đình nổi tiếng có "bề dày" buôn bán ma túy gồm bản thân Yến đã có 1 tiền án 18 tháng tù về hành vi tàng trữ ma túy; 2 anh trai phạm tội về ma túy có mức án cao; 1 chị gái phạm tội ma túy đang trốn truy nã; vợ Yến là Vàng Thị Mái phạm tội về ma túy bị Công an tỉnh Lào Cai bắt, đã bị tòa án tuyên án tử hình…; đối tượng đã nhanh chân "cao chạy xa bay".

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CALC

Sau hơn 3 tháng kiên trì truy tìm, ngày 18/7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Lai Châu đã phát hiện, khống chế, triệu tập được đối tượng Vùi Văn Yến đưa về Công an thành phố Lai Châu làm việc.

Quá trình làm việc, tại Cơ quan điều tra, biết không thể chối cãi những hành vi phạm pháp cũng như tẩu tán tang vật ma túy đang tàng trữ trên người, Vùi Văn Yến đã phải tự giác lấy từ bên trong túi quần phía sau bên phải ra giao nộp 1 chiếc ví giả da màu nâu, bên trong có 1 gói được gói bên ngoài bằng mảnh giấy bạc chứa 7 viên nén hình tròn màu hồng, 1 gói được gói nylon bên trong có chứa chất bột màu trắng và khai nhận là hồng phiến và heroin.

Sau 3 tháng điều tra, kiên trì truy tìm, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã bắt thành công Vùi Văn Yến. Ảnh: CALC

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vùi Văn Yến để điều tra làm rõ những hoạt động, hành vi phạm tội của đối tượng, xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.