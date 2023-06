Bắt kẻ dùng dây siết cổ bạn gái chung sống tử vong rồi tạo hiện trường, chứng cứ ngoại phạm Bắt kẻ dùng dây siết cổ bạn gái chung sống tử vong rồi tạo hiện trường, chứng cứ ngoại phạm

Ngày 3/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuật (SN 1981) để điều tra hành vi "Giết người".