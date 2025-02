Bắt khẩn cấp thanh niên 'bênh' chó, cầm thanh kim loại đánh bảo vệ bất tỉnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sáng 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tưởng Chí Huy (SN 1999, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Nam bảo vệ bị đánh bất tỉnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đây là đối tượng đã hành hung bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ gây bức xúc trong dư luận mà Dân Việt đã phản ánh.

Huy tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/2, Huy đi bộ cùng bạn gái quốc tịch Mỹ đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay bạn gái nhảy xuống đất, chạy xung quanh.

Huy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Lúc này, anh Nguyễn Xuân C (SN 1967, ngụ quận Bình Tân), là nhân viên bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến nhắc nhở và có dùng 1 cây gậy (bằng nhựa) đánh vào con chó thì bị cô gái mắng chửi, đánh trả lại.

Huy đi đến và xô đẩy anh C, anh C chạy đến khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt đến chỗ Huy để hù dọa. Trong lúc giằng co thì Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu anh C gây thương tích, ngã xuống đất.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa nhân viên bảo vệ đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định trong tình trạng bị thương ở đầu, tay và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.