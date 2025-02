Bắt mạch thị trường 2025: Lộ diện dự án ngôi sao được nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng

Lạc quan với nhiều tín hiệu khởi sắc

Thị trường bất động sản đã khép lại năm 2024 rực rỡ với hơn 47.000 giao dịch thành công, tỷ lệ hấp thụ đạt 72%, cao gấp gần 3 lần so với năm 2023. Quán tính này tiếp tục được duy trì với doanh thu của các doanh nghiệp địa ốc tăng từ 25-50% trong năm nay, theo dự báo của VIS Rating (thành viên của Moody’s - Tập đoàn xếp hạng tín nhiệm Mỹ tại Việt Nam).

Các chuyên gia nhận định, miền Bắc vẫn duy trì vị thế dẫn đầu và Hà Nội tiếp tục là "tâm chấn" nhờ sẵn có nguồn cung dồi dào, thanh khoản cao, đà tăng giá ổn định.

"Trong giai đoạn tới, Hà Nội sẽ là thị trường bất động sản chủ lực "vượt mặt" TP HCM", ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị CBRE Việt Nam, nhận định.

Nhà thấp tầng Ocean City đã tạo nhiều đợt sóng cho thị trường bất động sản miền Bắc.

Sức hấp dẫn của các phân khúc bất động sản sẽ có sự hoán đổi rõ rệt và ngôi vương sẽ thuộc về dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố. Bởi theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, sau giai đoạn củng cố, từ quý II/2025 đến quý IV/2025, thị trường sẽ bước sang giai đoạn khởi sắc. Tiềm năng sinh lời sẽ là nhân tố chủ chốt thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định giao dịch và đây chính là ưu thế vượt trội của biệt thự, liền kề.

Trên thực tế, ở Hà Nội, trong năm 2024, dù thị trường còn phải đối mặt với nhiều áp lực thì giá rao bán biệt thự, liền kề vẫn tăng khoảng 30-40% so với năm 2023; cá biệt một số dự án có thể lên đến 60-70%. Điển hình là các dự án hàng hiệu như Ocean City, Vinhomes Green Bay… đảm bảo tỷ suất lợi nhuận vượt kỳ vọng cho các nhà đầu tư.

Ocean City tiếp tục được chọn mặt, gửi vàng

Khi thị trường đi vào quỹ đạo ổn định, các đại đô thị Vinhomes tiếp tục là bến đỗ an toàn, trong đó Ocean City chính là "sao sáng" ở miền Bắc. Được xây dựng theo mô hình đô thị 15 phút, Ocean City hợp khẩu vị cả nhà đầu tư và khách hàng an cư. Hơn nữa, với quỹ căn đều đã hoàn thiện, người có nhu cầu có thể sở hữu ngay sản phẩm phù hợp chứ không phải chờ đợi như ở các dự án khác.

Đặc biệt, thời điểm này, Ocean City chính là đáp án tối ưu nhất cho bài toán đầu tư vì là dự án đã hoàn thiện nên có mức giá hợp lý nhất, trong đó dòng thấp tầng dưới 15 tỷ đồng đang được khách hàng và nhà đầu tư yêu thích. Cơ hội khởi sự kinh doanh đầu năm càng rộng mở nhờ cộng đồng cư dân lên tới 80.000 người cùng dòng khách hàng triệu người liên tục đổ về các sự kiện quy mô tại đây. Mức giá tại Ocean City càng cạnh tranh hơn nữa khi tính thêm hàng loạt ưu đãi đang được áp dụng. Đó là phần hỗ trợ lãi suất ngân hàng 0% trợ trong suốt 24 tháng dành cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn; chiết khấu cho người thanh toán sớm; ưu đãi cho khách hàng thanh toán bằng vốn tự có hay hội viên VinClub… Quy đổi ra tiền, khách hàng có thể tiết kiệm cả tỷ đồng, giúp chi phí sở hữu thấp tầng Ocean City càng tối ưu.

Vị trí đắc địa, siêu kết nối tạo tiềm năng tăng giá vượt trội cho Ocean City.

Giá tốt cũng đồng nghĩa dư địa tăng trưởng còn nhiều, đảm bảo lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Nhờ sở hữu vị trí đắc địa ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội, Ocean City hội tụ cùng lúc 3 cú hích hạ tầng nên sẽ có động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Đó là lộ trình Gia Lâm lên quận, dự kiến ngay trong nửa đầu năm nay; Hưng Yên - lõi kinh tế sát vách Hà Nội, bứt tốc trở thành đô thị loại 2 và huyện Văn Giang của địa phương này sẽ lên thành phố vào năm 2030. Cùng với đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm như vành đai 3,5, vành đai 4 đang tăng tốc về đích; cầu Ngọc Hồi dự kiến khởi công trong quý II/2025… sẽ mở ra khả năng siêu kết nối cho Thành phố điểm đến, rút ngắn thời gian di chuyển từ nội đô.

Bên cạnh tiềm năng tăng giá, ước tính tối thiểu 10%/năm, quỹ căn thấp tầng tại Ocean City còn có thể kinh doanh, buôn bán mang về dòng tiền bền vững. Các ngành hàng, lĩnh vực đổ bộ về đây sẽ có nhiều dịp bùng nổ doanh thu khi chủ đầu tư thường xuyên tổ chức các sự kiện đặc sắc, thu hút lượng lớn du khách đổ về.

Show "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút 130.000 lượt du khách về Ocean City.

Với khách hàng có nhu cầu ở thực, Ocean City chính là điểm hẹn an cư đáng đồng tiền, bát gạo. Bởi chủ đầu tư đã kiến tạo tại đây quần thể tiện ích đồ sộ tạo ra chất sống nghỉ dưỡng toàn diện. Đó là thiên đường xanh với VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park; hệ sinh thái dịch vụ "họ Vin" với Vinschool, Vinmec, Vincom, VinBus cùng các tâm điểm giao thương sầm uất như The Venice, K-Town, Little Hong Kong, Làng Sake.

Hiện tại, quỹ căn thấp tầng của Ocean City đang cạn dần trong khi giá bán lại chuẩn bị thiết lập mặt bằng mới khi cư dân đã về ở đông đúc và hạ tầng liên tục hoàn thiện. Bởi vậy, đây chính là thời điểm vàng để an cư, đầu tư tại Ocean City để tận hưởng phong cách sống mới, đồng thời đón sóng tăng giá mạnh mẽ trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản.