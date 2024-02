Bắt nghi phạm cầm dao cướp ngân hàng ở Nghệ An

Theo nguồn tin, chiều ngày 3/2, Công an thành phố Vinh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Đối tượng bị bắt giữ vào khoảng 16h trên khu vực Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An.



Nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn. Ảnh: N.T

Nghi phạm là Đ.K.L (SN 1986, trú ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh). Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16h chiều 1/2, một người đàn ông mặc áo khoác, đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bịt kín. Người này đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng đóng trên đường Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.

Đối tượng cầm dao, vào trụ sở phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, đe dọa rồi cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip

Khi vào trong, người này tay phải cầm dao, tay trái cầm theo khối vật thể lạ đe dọa. Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, đối tượng bỏ chạy bằng xe máy. Sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện công an đang lấy lời khai nghi phạm, đấu tranh mở rộng vụ án.