Bất ngờ quán cà phê đình đám Sài Gòn đóng cửa, trả mặt bằng

Di chuyển trên đường Điện Biên Phủ vài ngày qua, nhiều người bất ngờ khi quán cà phê trứng 3T nằm ở góc đường Trương Định và đường Điện Biên Phủ, quận 3 đã đóng cửa và trả mặt bằng.

Cà phê trứng 3T là một trong những thương hiệu cà phê mới nổi lên gần đây tại TP.HCM và sở hữu nhiều vị trí đắc địa ở khu vực trung tâm thành phố.

Quán cà phê đình đám Sài Gòn đóng cửa: Quán Cà phê trứng 3T Điện Biên Phủ, quận 3 đã đóng cửa khoảng 1 tuần nay. Ảnh: Hồng Phúc

Riêng cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ được xem là một trong những mặt bằng đắc địa nhất của thương hiệu. Kể từ khi mở cửa đến nay, quán cà phê này khá nhộn nhịp khách. Vào buổi tối, khách thường khó có được chỗ giữ xe khu vực này để ngồi cà phê trứng 3T.

Vì vậy, cà phê trứng 3T Điện Biên Phủ đóng cửa, trả mặt bằng khiến nhiều người bất ngờ.

Phía thương hiệu cho biết cửa hàng Cà phê trứng 3T tại số 250 Điện Biên Phủ chính thức đóng cửa ngày 17/2. Đồng thời, thương hiệu dành lời cảm ơn khách hàng đã đồng hành cùng cửa hàng này thời gian qua và hẹn gặp ở một không gian mới, hành trình mới của thương hiệu.

Cà phê trứng 3T cho biết các chi nhánh khác của thương hiệu trên đường Hoàng Sa, Trần Khánh Dư, Ngô Văn Năm, Sương Nguyệt Anh, Tôn Đức Thắng… vẫn mở cửa đón khách bình thường.

Khu vực mà Cà phê trứng 3T vừa đóng cửa cũng chính là nơi quán cà phê Tứ Phủ đình đám đóng cửa hồi giữa năm 2023. Mặt bằng của hai quán cà phê nằm sát cạnh nhau.

Đây là khu vực có giá thuê ngất ngưởng tại TP.HCM. Thời điểm Tứ Phủ đóng cửa, giá thuê mặt bằng của quán cà phê này là 280 triệu đồng/tháng. Dù dành sự đầu tư lớn về phong cách thiết kế nhưng sau nửa năm hoạt động, cà phê Tứ Phủ gặp khó. Nhà sáng lập cho biết họ lỗ mỗi tháng tới vài trăm triệu đồng.

Quán cà phê đình đám Sài Gòn đóng cửa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: Hồng Phúc

Dù Cà phê trứng 3T không cho biết lý do họ trả mặt bằng khu vực này nhưng nhiều người cho rằng lý do, có lẽ là giá thuê quá cao khiến doanh thu không đủ bù chi phí.

Sau khi cửa hàng này đóng cửa, một số chi nhánh của Cà phê trứng 3T đã bắt đầu chuyển mình với mô hình khác là bán cà phê mang đi với giá tốt hơn so với giá tại cửa hàng.

Nhiều chuỗi cà phê tại TP.HCM thời gian qua cũng đã trả hàng loạt mặt bằng trong bối cảnh kinh doanh ngày càng thay đổi.

Gần đây, The Coffee House liên tục đóng nhiều cửa hàng. TP.HCM - thị trường mạnh nhất của The Coffee House cũng không ngoại lệ. Một số cửa hàng The Coffee House như chi nhánh trên đường Phạm Văn Chiêu, khu vực Phan Xích Long… đều thi nhau đóng cửa.

Nửa cuối năm 2024, The Coffee House còn gần 120 cửa hàng. Nhưng đến nay, theo cập nhật từ hệ thống, The Coffee House chỉ còn 93 cửa hàng.

Phía The Coffee House cho biết việc đóng bớt cửa hàng nhằm thích ứng với điều kiện thay đổi, tối ưu hóa chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống. Tuy nhiên, gần đây, nhiều thông tin cho biết The Coffee House đã bán mình cho Golden Gate sau nhiều năm kinh doanh lao dốc.