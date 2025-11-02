Bất ngờ tại giải cờ vua ở TP.HCM có hơn 800 kỳ thủ nhí tham dự, còn được học tiếng Anh, vẽ tranh

Giải cờ vua mùa đông RoyalChess Winter Tournament 2025 được tổ chức trong ngày 2/11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là sân chơi ý nghĩa cho các kỳ thủ nhí tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

RoyalChess Winter Tournament 2025 do Trung tâm cờ Hoàng Gia RoyalChess tổ chức, tiếp tục là sự kiện cờ vua hấp dẫn, bổ ích dành cho các bạn yêu cờ ở mọi lứa tuổi. Năm nay, giải có sự tham dự của hơn 800 kỳ thủ các lứa tuổi 5 đến 20. Cùng với đó là đông đảo các phụ huynh, lãnh đội, HLV và người yêu cờ.

Ông Hoàng Thiên - Chủ tịch HĐQT Trung tâm cờ Hoàng Gia RoyalChess cho biết: “RoyalChess Winter Tournament 2025 là giải đấu mà chúng tôi muốn tạo sân chơi cho các em được thoả mãn đam mê cờ vua. Đây cũng là dịp để các em được gặp gỡ, giao lưu với các bạn cùng trang lứa, thích thử thách bản thân qua những quân cờ".





Giải cờ vua mùa đông RoyalChess Winter Tournament 2025 thu hút hơn 800 kỳ thủ các lứa tuổi 5 đến 20 tham gia. Ảnh: CL

Theo ông Hoàng Thiên, các ván đấu trong giải cờ nhanh thường mang tính chiến thuật cao nhưng vẫn đảm bảo thời lượng tính toán thế trận nên vừa đảm bảo chất lượng tập luyện vừa mang đến sân chơi trí tuệ hấp dẫn cho các vận động viên nhỏ tuổi. Hình thức thi đấu này cũng làm cho sự chênh lệch trình độ giữa các kỳ thủ trẻ gần như bị xóa nhòa.

Gương mặt ngây thơ của kỳ thủ Nguyễn Cát Tường trước khi tranh tài

Cũng theo ông Thiên, giải cũng là một hoạt động giao lưu, giải trí bổ ích, thiết thực giúp các bạn trẻ tiếp nối niềm đam mê sau những giờ học căng thẳng và là dịp tập luyện chuẩn bị cho năm 2026 với rất nhiều giải đấu cờ vua lớn, nhỏ trong và ngoài nước.

Các em thiếu nhi được trải nghiệm vẽ tranh, học tính toán nhanh và học tiếng Anh

Bên cạnh hoạt động chính là sự thi đua của các kỳ thủ, ban tổ chức đã bố trí khu vực vui chơi và nghỉ ngơi bên ngoài khu vực thi đấu với các hoạt động thi đấu giao lưu, cờ vận động, cờ tứ phương từ đội ngũ RoyalChess, vẽ-workshop Trung tâm Mỹ thuật YoungArt, toán tính nhanh Supermind, tiếng Anh Ms. Hoa Junior, thức uống dinh dưỡng La Sams, giao lưu bàn cờ AI KingViet... do các đối tác đồng hành RoyalChess phụ trách.