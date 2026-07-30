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Nhà nông
Thứ năm, ngày 30/07/2026 07:04 GMT+7

Bất ngờ thấy 2 con động vật quý hiếm bò vào vườn, trong đó có con trăn gấm, người dân Khánh Hòa trình báo công an

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Bùi Phụ Thứ năm, ngày 30/07/2026 07:04 GMT+7
Ngày 30/7, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa (địa phận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết, vừa tiếp nhận 2 con động vật quý hiếm nằm trong sách Đỏ do người dân mang đến giao nộp và đang phối hợp với ngành chức năng để thả 2 con động vật quý hiếm này về môi trường tự nhiên.
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Trăn gấm quý hiếm bò vào vườn nhà

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Triều(SN 1983 trú thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu), trong lúc đi thăm vườn bất ngờ phát hiện 1 con trăn đang bò trong vườn.

Anh Nguyễn Ngọc Triều (SN 1983 trú thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu), trong lúc đi thăm vườn bất ngờ phát hiện con trăn đang bò trong vườn nên trình báo công an. Nguồn: CAPH
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Nhận thức đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ nên anh Triều đã giữ lại và trình báo cho Công an xã Phước Hậu.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Phước Hậu đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Ninh Phước - Thuận Nam và Phòng Kinh tế xã Phước Hậu xác định con trăn mà anh Triều giao nộp là loài trăn gấm, có tên khoa học là Python reticulatus. Con trăn này dài 1,8 mét, trọng lượng 4,2kg, thuộc nhóm IIB.

Theo ngành chức năng, trăn gấm là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.

Trăn gấm cũng là một trong những loài trăn lớn và nặng nhất thế giới, có thể nặng tới 175kg khi trưởng thành. Số lượng trăn gấm ngoài tự nhiên suy giảm mạnh do mất môi trường sống và bị săn bắt trái phép để lấy da, thịt hoặc buôn bán làm cảnh.

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Trăn gấm thường sống ở các khu rừng nhiệt đới ẩm, đầm lầy và ven suối, thức ăn chính của chúng là các loài thú nhỏ, chim và động vật có vú lớn.

Trăn gấm sống trải dài ở các nước Đông Nam Á, trong đó tại Việt Nam có ở nhiều vùng rừng từ miền Trung vào miền Nam.

Con trăn gấm quý hiếm do anh Nguyễn Ngọc Triều giao nộp cho công an. Nguồn: CAPH

Rùa cựa quý hiếm bò vào rẫy

Cùng thời điểm này, anh Mang Hảo (SN 1990, trú tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa), trong lúc đi làm rẫy đã bất ngờ phát hiện một con rùa bò vào rẫy.

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Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm nên anh Mang Hảo đã giữ lại và trình báo với cơ quan Công an.

Qua kiểm tra của ngành chức năng, con rùa mà anh Mang Hảo giao nộp là rùa cựa (hay rùa cựa châu Phi, tên khoa học Centrochelys sulcata), nặng hơn 5 kg.

Theo các nhà khoa học, rùa cựa được quản lý theo Phụ lục II của Công ước quốc tế CITES (về buôn bán các loài nguy cấp) và chịu sự quản lý chặt chẽ theo pháp luật lâm nghiệp Việt Nam.


Anh Mang Hảo (SN 1990, trú tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa), trong lúc đi làm rẫy đã bất ngờ phát hiện 1 con rùa cựa bò vào rẫy.
Danh sách xã, phường ở Đồng Nai có thể phải sáp nhập xã phường tiếp tục do chưa đạt tiêu chuẩn quan trọng này

Đây là loài rùa lớn thứ ba trên thế giới. Chúng nổi bật với kích thước khổng lồ, tuổi thọ cao và đặc điểm sinh học độc đáo. Con trưởng thành nặng từ 40–100 kg và dài tới 83 cm.

Đặc điểm của “cựa” là bởi 2 chân sau của loài rùa này có các vảy lớn trông như cái cựa giúp chúng di chuyển trên cát và đất khô.

Loài rùa nay có nguồn gốc từ phía nam sa mạc Sahara, chúng có tập tính đào hang sâu tới 15 mét để tránh cái nóng khắc nghiệt.

Chúng sống rất lâu, trung bình từ 70 đến 100 năm (có thể lên tới 130 năm).

Loài rùa này trước đây thường nuôi làm cảnh, tuy nhiên tại Việt Nam, việc nuôi nhốt không đúng quy định hoặc không có giấy phép nguồn gốc hợp pháp từ cơ quan kiểm lâm có thể vi phạm quy định pháp luật về quản lý lâm nghiệp.

Theo Công an xã Phước Hậu, hành động tự nguyện giao nộp của anh Nguyễn Ngọc Triều và anh Mang Hảo góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học.

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Công an xã Phước Hậu khuyến cáo, người dân khi phát hiện động vật nguy cấp, quý hiếm cần nhanh chóng thông báo hoặc tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt, mua bán các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, có thể phạt tiền rất lớn hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

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