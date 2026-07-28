Bất ngờ tông dải phân cách, 2 thanh niên ở Gia Lai tử vong

Dù ghi bàn, nhưng Nguyễn Xuân Son thi đấu chưa thực sự tốt
Có cảm giác cầu thủ này vẫn chưa sẵn sàng để thể hiện một cách tốt nhất trình độ đỉnh cao của mình.
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Sáng 28/7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 19B cho gia đình lo hậu sự.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h50 cùng ngày, tại Km3+500 quốc lộ 19B (đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội), xe máy biển kiểm soát 77L2-349.xx do N. T. K (21 tuổi, trú phường Quy Nhơn Đông) điều khiển, chở theo N. M. C (25 tuổi, cùng trú phường Quy Nhơn Đông) lưu thông theo hướng vào trung tâm thành phố.
Khi đến địa điểm trên, chiếc xe máy bất ngờ tông vào dải phân cách giữa đường.
Cú va chạm mạnh khiến anh N. M C tử vong tại chỗ. Anh N. T. K được lực lượng Đội SOS 115 Bình Định đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam một nam thanh niên để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Đối tượng còn dùng clip nóng uy hiếp, rao bán ảnh.