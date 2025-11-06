Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 06/11/2025 22:08 GMT+7

Bất ngờ về cuộc sống của người phụ nữ dưới thời Thành Cát Tư Hãn

Vương Nam Thứ năm, ngày 06/11/2025 22:08 GMT+7
Nếu bạn thực sự đã từng nghĩ về cuộc sống của những người phụ nữ Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn, có lẽ, bạn thường cho rằng cuộc sống của họ rất tồi tệ.
Bất ngờ về cuộc sống của người phụ nữ dưới thời Thành Cát Tư Hãn

Khi mà hầu hết các nền văn hóa tồn tại trong quá khứ đều có tiếng là đối xử với phụ nữ một cách thiếu tôn trọng và công bằng, thì tại sao bạn lại phải nghĩ rằng dưới thời một nhà độc tài tàn bạo như Thành Cát Tư Hãn, số phận của người phụ nữ sẽ khác? 

Những điều sắp đọc sau đây có lẽ sẽ gây ngạc nhiên cho bạn. Sự thật là, đa số người Mông Cổ có tư tưởng khá tiến bộ về quyền của phụ nữ, ít nhất là so với nhiều nền văn hóa khác tồn tại vào cùng thời điểm đó, bao gồm cả văn hóa phương Tây.

Những người phụ nữ Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn có quyền tự do rất lớn. Ảnh: Grunge.

Một số phụ nữ Mông Cổ đã là những chiến binh tài giỏi dưới thời Thành Cát Tư Hãn, mặc dù, đa số họ vẫn phải đáp ứng những vai trò đã được vạch sẵn và những kỳ vọng nhất định đến từ người đàn ông. Tuy nhiên, những người phụ nữ Mông Cổ vẫn được hưởng rất nhiều tự do so với phụ nữ ở các quốc gia khác trên thế giới.

Theo các tài liệu lịch sử thể hiện, phụ nữ rất được tôn trọng trong xã hội Mông Cổ, và những đàn ông trong gia đình thường rất biết nghe lời khuyên từ vợ. Không thể phủ nhận rằng, người Mông Cổ là những chiến binh tàn bạo trên chiến trường, nhưng họ không man rợ, ít nhất là trong cuộc sống đời thường. Phụ nữ Mông Cổ rất được tôn trọng, họ thường giữ vai trò quan trọng và là thành viên được đánh giá cao trong xã hội.

Trên thực tế, theo Amonbe (Tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và bảo vệ những kiến thức cổ xưa trong chăm sóc sắc đẹp và sự tiến bộ của phụ nữ), người Mông Cổ cho rằng, đàn ông nên kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Bởi lẽ, một người phụ nữ lớn tuổi sẽ có trí tuệ cao hơn chồng và do đó, sẽ có thể giúp người chồng đưa ra những quyết định sáng suốt.

Trên thực tế, ở xã hội Mông Cổ, sẽ không ai tôn trọng một người đàn ông không nghe lời vợ của mình, vì điều đó thể hiện sự non nớt và thiếu uy tín. Khi nghĩ rằng các chiến binh Mông Cổ hung dữ cũng sẽ phải là một kẻ vũ phu đối với vợ, thì chắc chắn bạn đã lầm.

Phụ nữ Mông Cổ thường giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Ảnh: Grunge.

Theo Amonbe, phụ nữ Mông Cổ cũng có rất nhiều quyền quyết định trong gia đình và ngay cả trên giường. Nếu người chồng không thực hiện nghĩa vụ trong phòng ngủ một cách đầy đủ, vợ của anh ta có thể tố cáo điều này với quan lại địa phương để trừng phạt chồng mình.

Trong khi đó ở Trung Quốc, phía nam đế chế Mông Cổ, Nho giáo đã vạch ra những quy tắc khắt khe đối với hành vi của phụ nữ. Phụ nữ Trung Quốc được giáo dục rằng, họ phải phục tùng chồng mình, khi chồng chết, sự tồn tại của họ chỉ để tiếp tục phục vụ gia đình chồng và không được tái hôn.

Ngoài ra, ở Trung Quốc, những phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ phải theo tục lệ bó chân từ năm sáu tuổi, bởi vì bàn chân nhỏ (khoảng 3 inch) sẽ khiến họ trở nên uyển chuyển, dịu dàng và hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Ở Mông Cổ, phụ nữ không phải làm bất cứ điều gì nói trên.

Theo Amonbe, phụ nữ Mông Cổ rất mạnh mẽ, họ thích cưỡi ngựa và đua ngựa, họ chiến đấu trong chiến trận và hằng năm, luôn có một cuộc thi bắn cung chỉ dành cho phụ nữ tham gia. Phụ nữ Mông Cổ không phải là món đồ của người chồng, trong cuộc sống, họ mạnh mẽ, quyết liệt và chăm chỉ.

Phụ nữ Mông Cổ cưỡi ngựa từ khi còn rất nhỏ, xe ngựa là đặc quyền của phụ nữ. Ảnh: Grunge.

Người Mông Cổ chủ yếu di chuyển bằng ngựa, tuy nhiên, dưới thời của Thành Cát Tư Hãn, những chiếc xe ngựa chỉ dành cho những người phụ nữ, đàn ông tuyệt đối không được phép ngồi trong xe ngựa, trừ khi bị bệnh. Quy định này có lẽ nhằm giúp cho những người đàn ông Mông Cổ thành thạo cưỡi ngựa từ nhỏ và khi trưởng thành họ sẽ trở thành những kỵ binh xuất sắc. Nhưng dù sao đi nữa, xe ngựa vẫn là “lãnh địa” của phụ nữ và không người đàn ông nào được phép sử dụng.

Theo những nghiên cứu của Đại học Victoria (Anh), phụ nữ Mông Cổ không chỉ gánh vách nhiều trách nhiệm trong gia đình, họ còn phải làm nhiều công việc nặng nhọc thường thấy ở đàn ông. Ví dụ như: Hạ lều và dựng lều, chăn dắt những đàn gia súc khổng lồ của bộ lạc… Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi đàn ông Mông Cổ rất tôn trọng phụ nữ.

Không có quy định chế độ một vợ một chồng ở Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn. Đàn ông có thể có nhiều vợ, nhưng mỗi vợ người sẽ có một cái lều riêng, nơi họ sống với con của mình.

Người vợ đầu tiên của một người đàn ông Mông Cổ cũng được coi là vợ cả như ở Trung Quốc. Con của người vợ cả sẽ nhận được nhiều tài sản hơn những người con khác khi cha của họ chết.

Thành Cát Tư Hãn có sở thích bắt vợ kẻ thù phục vụ mình. Ảnh: Grunge.

Nói về Thành Cát Tư Hãn, mẹ của ông đã phải nuôi con trai mình trong rừng. Bà đã bị bộ lạc của mình bỏ rơi sau cái chết của chồng. Sự dạy dỗ của mẹ có thể đã ảnh hưởng rất nhiều đến những tư tưởng tiến bộ về phụ nữ của Thành Cát Tư Hãn.

Thành Cát Tư Hãn có bốn người con trai, hầu hết các con của ông đều là con gái. Trong phần lớn các tài liệu lịch sử thể hiện, Thành Cát Tư Hãn rất coi trọng các cô con gái của mình. Ông còn từng xử tử một người đàn ông đã dám từ chối cuộc hôn nhân với con gái mình.

Một điều đáng chú ý rằng phụ nữ trong xã hội Mông Cổ có quyền từ chối kết hôn, nếu như đó là một người đàn ông họ không thích, đây là một điểm rất tiến bộ đối với một xã hội tồn tại 800 năm trước. Tuy nhiên, đối với các cô con gái của Thành Cát Tư Hãn, họ không có quyền lựa chọn vị hôn phu của mình.

Thành Cát Tư Hãn thường chọn một người chồng là vua hoặc hoàng tử của các nước láng giềng, cho các cô con gái của mình. Nhưng điều bất hạnh là, Thành Cát Tư Hãn sẽ bắt người chồng mới của con gái ra chiến trận, nơi anh ta gần như chắc chắn bị chết. Sau đó, các con gái của Thành Cát Tư sẽ chiếm lấy vương quốc và mở rộng đế chế vốn đã rất rộng lớn của cha họ.

Thành Cát Tư Hãn đã có những tư tưởng khá tiến bộ về quyền của phụ nữ. Ảnh: Grunge.

Phụ nữ Mông Cổ rất được tôn trọng. Tuy nhiên, với phụ nữ ở những nơi quân Mông Cổ chinh phạt, Thành Cát Tư Hãn coi họ như chiến lợi phẩm cho các binh sĩ của mình, cùng với vàng, ngựa và các tài sản khác.

Những cô gái xinh đẹp nhất ở vùng bị chinh phục sẽ được tuyển chọn và người đẹp nhất được dâng lên làm một trong những người vợ của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn cũng không phải là kẻ đam mê nữ sắc, sau khi chinh phạt thành công một nước nào đó, ông ta thích bắt vợ và con gái của kẻ thù phục vụ mình hơn.

Thành Cát Tư Hãn có một câu nói khá nổi tiếng: "Niềm vui lớn nhất của ta là đánh bại kẻ thù, cướp đi sự giàu có của chúng, nhìn thấy những người thân yêu của chúng tắm trong nước mắt, cưỡi lên ngựa của chúng và bắt vợ con chúng phục tùng mình".

Thành Cát Tư Hãn thường bắt rất nhiều phụ nữ hầu hạ mình trong một đêm để thể hiện sức mạnh. Theo ước tính, hiện tại, Thành Cát Tư Hãn có thể có đến khoảng 16 triệu hậu duệ trên khắp thế giới. Thành Cát Tư Hãn có 500 người vợ và rất nhiều người con mà ông ta, thậm chí, không thể nhớ hết tên của họ.

Sau khi chinh phục hầu như toàn bộ châu Á, Thành Cát Tư Hãn đã ra lệnh cấm bắt cóc và mua bán phụ nữ và đặc biệt, là cấm phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo. Đây cũng là một số điểm đáng chú ý, thể hiện sự tiến bộ trong tư tưởng cai trị của Thành Cát Tư Hãn.

