Bất ngờ với "hành trang" trên người khi lẩn trốn của kẻ đột nhập vào cửa hàng FPT

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, liên quan vụ trộm cậy cửa, đột nhập trộm tài sản ở cửa hàng FPT shop tại xã Hải Bối (Đông Anh), Công an huyện Đông Anh đã tiếp nhận đối tượng Phạm Tuấn Vũ (SN 1994, Tái Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương) do Công an tỉnh Ninh Thuận bàn giao cùng 42 chiếc iPhone do đối tượng trộm cắp trên địa bàn huyện.

Hiện trường vụ cửa hàng FPT shop ở xã Hải Bối bị trộm đột nhập. Ảnh: MXH

Về diễn biến vụ việc, vào ngày 14/2/2023, Công an huyện Đông Anh nhận được đơn trình báo của nhân viên quản lý cửa hàng FPT shop tại xã Hải Bối về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản.

Qua kiểm tra, phát hiện tài sản bị mất 42 chiếc điện thoại (gồm 01 chiếc iPhone 11 và 41 chiếc iPhone 14). Trị giá tài sản mất trộm gần 1,5 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Tuấn Vũ là đối tượng đã đột nhập cửa hàng FPT shop ở huyện Đông Anh, lấy đi 42 chiếc iPhone. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyên Đông Anh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Qua rà soát, cơ quan Công an xác định đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Phạm Tuấn Vũ. Vũ cũng là đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Được biết, Phạm Tuấn Vũ sau khi gây án đã bỏ trốn vào Nam, thông tin ngay lập tức được thông báo tới các đơn vị liên quan.

Công an huyện Đông Anh sau đó nhận được tin báo từ Công an tỉnh Ninh Thuận về việc bắt giữ đối tượng Phạm Tuấn Vũ trong lúc đối tượng đang trên đường lẩn trốn.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh đã tiếp nhận đối tượng để đấu tranh. Đáng chú ý, tại thời điểm bắt giữ, đối tượng Phạm Tuấn Vũ vẫn mang 42 chiếc điện thoại iPhone trộm cắp.

Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.