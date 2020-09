Bắt nhóm chuyên dùng xe tải trộm trâu, bò

Theo đó, vào tháng 6/2020, sau khi nghỉ việc, Long và Hoàng Văn Khoa (SN 1986, ngụ khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương) rủ một người tên Hồng (quê quán Nghệ An) trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tài sản chúng trộm là những con trâu, bò. Long có kinh nghiệm chăn nuôi và trộm gia súc. Trước đó, vào năm 2012, Long đã từng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang và bị phạt tù về hành vi này.



Để ra tay, nhóm của Long đưa xe tải chuyên dụng loại 1,5 tấn từ TP.Dĩ An đến các bãi đất trống có chăn thả trâu, bò ăn cỏ, không có người trông coi tại TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, huyện Bàu Bàng. Sau đó, nhóm Long phân công nhiệm vụ cho từng người, Khoa ngồi trên xe tải để cảnh giới; Long và Hồng tìm đến những con trâu, bò đang ăn cỏ đứng ở vị trí khuất tầm nhìn của chủ đưa lên thùng xe tải. Mỗi lần ra tay, nhóm của Long trộm từ 1 đến 2 con, rồi chúng chở đến một lò mổ gia súc nằm trên địa bàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên để bán với giá từ từ 25 đến 30 triệu đồng/con.

Long cùng tang vật.

Điển hình, lúc 22h ngày 12/7, nhóm của Long điều khiển xe tải BKS 51C-109.34 từ TP.Dĩ An đến TP.Thủ Dầu Một để tìm trâu trộm. Đến bãi đất trống ở Khu công nghiệp Phú Tân, thuộc phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, thấy đàn trâu đang thong dong ăn cỏ, Long và Hồng xuống xe lùa trộm. Khoa ngồi trong xe tải để cảnh giới. Trộm được 1 con trâu, cả nhóm chở về nhà của Khoa ở phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An để Khoa và Hồng vào nhà. Còn Long chở trâu trộm được đến lò mổ của anh N.V.T (ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) bán được 24,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Phát hiện mất trâu, ông T.V.M. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra, xác minh. Qua đó, Công an TP.Thủ Dầu Một phát hiện, công an nhiều địa phương khác trong tỉnh đều tiếp nhận tin báo về nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trâu, bò gây bất an cho người dân. Trên cơ sở đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một xâu chuỗi các vụ việc, nhận định các vụ trộm do một nhóm chuyên nghiệp ra tay.

Trung tá Nguyễn Khánh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Xác định các vụ mất trộm trâu, bò trên địa bàn tỉnh đều cùng phương thức thủ đoạn, một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gây án, từ đó lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một đã chỉ đạo đơn vị xác lập chuyên án truy xét, yêu cầu nhanh chóng tìm ra kẻ gây án để ổn định dư luận trên địa bàn”.

Qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin nghiệp vụ, Công an TP.Thủ Dầu Một được biết, ngày 14/7, nhóm của Long trộm 2 con trâu tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Tuy nhiên, trong lúc dẫn trâu lên xe tải thì một con bị xổng mất, bỏ về đàn. Sau đó, nhóm của Long dùng xe tải chở con trâu vừa trộm đến lò mổ của anh N.V.T. bán.

“Ban chuyên án xác định đây là thời điểm đã chín muồi. Đúng lúc này, Đội Cảnh sát hình sự tung toàn bộ trinh sát phong tỏa các hướng đi từ huyện Củ Chi, TP.HCM. Một tổ khác phục kích gần nơi ở của Khoa tại TP.Dĩ An dẫn đến lò mổ ở thị xã Tân Uyên nhằm theo dấu, thông tin lịch trình di chuyển của đối tượng. Mặt khác, Công an TP.Thủ Dầu Một cũng huy động thêm nhiều lực lượng phối hợp với Công an phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên phục sẵn tại lò mổ của anh T. Khi Long dùng xe tải chở con trâu đến lò mổ bán thì lực lượng phối hợp bắt quả tang”, Trung tá Nguyễn Khánh Phương kể thêm.

Mở rộng điều tra đến đầu tháng 9/2020, trinh sát bắt giữ thêm Khoa. Qua điều tra, Long và Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; riêng Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Các đối tượng bước đầu khai nhận, ngoài vụ trộm ở TP.Thủ Dầu Một, chúng đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm trâu, bò khác (trị giá hàng trăm triệu đồng) trên địa bàn TP.Dĩ An và huyện Bàu Bàng. Ngoài ra, Công an đã làm việc với anh T. (chủ lò mổ) để làm rõ việc mua bán số lượng trâu, bò mà các đối tượng dùng xe tải chở đến. Qua làm việc, anh T. khai bản thân không hay biết số trâu, bò bán cho anh là tài sản trộm cắp mà nghĩ đơn giản là của Long nuôi lớn đến thời điểm xuất chuồng đem bán, vì mỗi lần giao dịch mua bán thì chỉ thấy có Long.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Long và Khoa về hành vi trộm cắp tài sản. Đề nghị Hồng sớm ra cơ quan công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.